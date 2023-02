Seymour Hersh: Alasan Politik di Balik Keputusan AS untuk Meledakkan Nord Stream

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden memerintahkan penghancuran pipa Nord Stream untuk memastikan Jerman tidak dapat berubah pikiran tentang sanksi terhadap Rusia dan pengiriman senjata ke Ukraina, menurut jurnalis terkenal Amerika Seymour Hersh.

Awal bulan ini, Hersh menulis sebuah artikel yang menyalahkan AS dan Norwegia atas rangkaian ledakan yang melumpuhkan Nord Stream 1 dan Nord Stream 2, jaringan pipa di bawah Laut Baltik yang dibangun untuk memasok gas alam Rusia ke Eropa Barat.Dalam sebuah wawancara dengan RT, jurnalis investigasi mengatakan AS ingin memastikan Eropa akan terus mendukung “perang proksi” melawan Rusia.Hersh mengatakan alasan untuk misi tersebut adalah “untuk memastikan bahwa Eropa terus mendukung NATO dan terus menyalurkan senjata ke dalam apa yang jelas merupakan perang proksi melawan Rusia yang sedang diperjuangkan saat ini.”“Itu tidak akan membantu perang. Apa yang dia lakukan adalah untuk mencegah Jerman dan Eropa Barat, seandainya musim dingin datang dengan cepat, untuk membuka saluran pipa,” kata Hersh.‘Kata-kata Biden mengecewakan mata-mata AS’Hersh mengatakan komunitas intelijen AS menyusun rencana tersebut pada akhir 2021, sebelum meningkatnya permusuhan di Ukraina.“Orang-orang yang melakukan hal ini di komunitas intelijen, pada awalnya mereka mengira itu adalah ide yang bagus,” kata Hersh kepada RT.Ketika Biden dan Wakil Menteri Luar Negeri Victoria Nuland secara terbuka berbicara tentang "menghentikan" dan "mengakhiri" Nord Stream 2, Hersh mengklaim mata-mata itu kesal, "karena itu seharusnya menjadi operasi rahasia."Menurut ceritanya, bom ditanam pada bulan Juni, selama latihan angkatan laut BALTOPS 2022 di Laut Baltik, dan meledak pada akhir September.Gedung Putih telah menolak laporan Hersh sebagai "fiksi yang sepenuhnya palsu dan lengkap."Namun Rusia secara resmi menuduh AS berada di balik ledakan itu dan menyerukan penyelidikan independen PBB atas apa yang digambarkannya sebagai tindakan terorisme internasional.Setelah ledakan tersebut, Denmark, Jerman, dan Swedia melakukan penyelidikan atas insiden tersebut.Hasil awal dari penyelidikan bersama oleh Swedia dan Denmark menunjukkan bahwa ledakan tersebut merupakan "sabotase yang disengaja", tetapi tanggung jawab tidak diberikan kepada pihak mana pun.Pada hari Selasa, duta besar Rusia untuk PBB mengatakan penyelidikan Jerman, Denmark, dan Swedia atas sabotase ditujukan untuk melindungi Washington.Vasily Nebenzia mengatakan dalam sesi Dewan Keamanan PBB bahwa negara-negara Barat tidak menunjukkan niat untuk bekerja sama dengan Moskow dalam penyelidikan atas ledakan tersebut."Kami memiliki alasan kuat untuk meragukan keefektifan, transparansi, dan ketidakberpihakan penyelidikan yang sedang dilakukan di bawah beberapa yurisdiksi nasional," kata Nebenzia, menambahkan, "Kami tidak melihat mitra kami ingin bekerja sama."China juga menyerukan penyelidikan yang obyektif, tidak memihak dan profesional atas ledakan tersebut, mendesak pihak terkait untuk memperhatikan seruan komunitas internasional.[IT/r]