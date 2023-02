AS Mengklaim China 'Mempertimbangkan' Bantuan Militer ke Rusia Terlepas dari Seruan Damai Beijing 

IslamTimes - Mengulangi komentar tidak berdasar sebelumnya yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, para pejabat AS berpegang teguh pada klaim bahwa China sedang mempertimbangkan untuk mengirim senjata ke Rusia untuk mendukung operasi militer khusus yang sedang berlangsung.

Mengutip pejabat AS yang tidak disebutkan namanya “akrab dengan laporan intelijen,” sebuah outlet berita AS melaporkan senjata yang diduga sedang dipertimbangkan China untuk dikirim ke Moskow termasuk artileri dan drone yang akan digunakan untuk menangkis serangan balasan Ukraina musim panas ini.Jika benar, para pejabat AS mengatakan keputusan itu akan mendorong diskusi tentang sanksi yang dikenakan pada China.Namun, tidak ada pejabat yang memberikan bukti klaim mereka, yang muncul sehari setelah China merilis dokumen berisi 12 poin yang menyerukan pembicaraan damai di Ukraina dan akhir konflik. Pejabat di Beijing dengan keras membantah mereka sedang mempertimbangkan untuk mengirim senjata ke Moskow.“Amerika Serikat dan bukan China yang tanpa henti mengirimkan senjata ke medan perang,” kata juru bicara kementerian luar negeri China Wang Wenbin setelah Blinken memperingatkan China agar tidak mendukung Rusia. “Kami mendesak Amerika Serikat untuk dengan sungguh-sungguh merenungkan tindakannya sendiri dan berbuat lebih banyak untuk meringankan situasi, mempromosikan perdamaian dan dialog, dan berhenti menyalahkan dan menyebarkan informasi palsu.”Namun, pada hari Jumat (24/2), Presiden AS Joe Biden mengakui kepada wartawan bahwa "sejauh ini tidak ada bukti" bahwa China memberi bantuan militer ke Rusia. Biden mengatakan dia menjelaskan kepada mitranya dari China Xi Jinping bahwa dukungan apa pun dari China ke Rusia akan memiliki konsekuensi dan mengingatkannya bahwa ekonomi China bergantung pada investasi dari negara dan perusahaan Barat. Dia kemudian mengatakan kepada outlet media AS bahwa AS akan "menjatuhkan sanksi berat" pada China jika memberi Rusia dukungan militer.Wang, menanggapi komentar dari Blinken, mengatakan Amerika Serikat "tidak dalam posisi untuk menuntut China," dan menunjukkan bahwa hubungan China dan Rusia adalah "kemitraan kolaboratif" yang dibangun di atas non-blok dan non-konfrontasi.Sementara itu, sebuah surat kabar Jerman melaporkan bahwa Rusia sedang berbicara dengan sebuah perusahaan China tentang pembelian 100 drone. Baik pemerintah China maupun perusahaan membantah klaim tersebut.Kepala urusan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan pada hari Senin bahwa Uni Eropa juga telah meminta China untuk tidak mengirimkan senjata ke Rusia.Untuk membantu memperkuat klaim mereka, pejabat AS mengatakan kepada media bahwa pemerintahan Biden sedang mempertimbangkan untuk mendeklasifikasi laporan intelijen sehingga dapat dibagikan kepada publik dan sekutu, tetapi laporan tersebut tidak memberikan batas waktu kapan hal itu mungkin terjadi.China telah dikritik oleh Barat karena tidak mengutuk operasi khusus Rusia di Ukraina, meskipun China telah berulang kali menyerukan penyelesaian damai atas konflik yang sedang berlangsung. China mengutuk sanksi yang dijatuhkan Barat terhadap Rusia sebagai tanggapan atas operasi khusus tersebut.Dalam rencana perdamaiannya, China menyerukan untuk menghentikan permusuhan, kembali ke meja perdamaian, mengakhiri sanksi sepihak, dan melindungi warga sipil dan tawanan perang, serta memperingatkan kedua belah pihak agar tidak menggunakan senjata nuklir, di antara poin-poin lainnya.Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menanggapi proposal tersebut dengan merilis sendiri yang mencakup penarikan total pasukan Rusia, termasuk dari Krimea yang bersatu kembali dengan Rusia sebagai hasil referendum pada tahun 2014.[IT/r]