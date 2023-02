Iran Peringatkan Eropa: Rudal Jelajah 'Paveh' Baru IRG Mulai Beroperasi

IslamTimes - Pasukan Kedirgantaraan Pengawal Revolusi Islam telah menggunakan rudal jelajah jarak jauh baru, bernama 'Paveh'.

Berbicara pada program televisi pada Jumat malam, Komandan Pasukan Dirgantara IRG Brigadir Jenderal Amir Ali Hajizadeh mengatakan rudal jelajah baru memiliki jangkauan 1.650 kilometer.“Paveh, yang telah beroperasi baru-baru ini, dinamai untuk mengenang pasukan Iran yang menjadi martir di provinsi Kurdistan,” katanya.Komandan Iran lebih lanjut mencatat bahwa semua rudal Iran sekarang diproduksi dengan akurasi yang tepat, menambahkan bahwa semua pangkalan Amerika di wilayah tersebut berada dalam jangkauan rudal Iran.“Iran mampu menyerang kapal perang Amerika dalam radius 2.000 kilometer,” sang jenderal menegaskan, mencatat bahwa “Keunggulan AS telah terguncang setelah Iran mengembangkan rudal hipersonik barunya, yang dapat bermanuver di luar atmosfer bumi dan mengalahkan semua anti- sistem pertahanan rudal.”“Rudal hipersonik Iran memiliki kecepatan lebih dari Mach 12,” jelas Hajizadeh.Komandan juga mengatakan bahwa IRG telah berhasil mengurangi bobot rudal jarak jauhnya menjadi seperempat, meningkatkan efisiensi hulu ledak mereka sepuluh kali lipat, dan mengurangi waktu persiapan menjadi seperenam.Kepada orang Eropa, Hajizadeh mengirim pesan yang terdengar: “Tentu saja, kami [secara sukarela] menjaga jarak [yang dapat dicapai oleh rudal kami] pada 2.000 kilometer untuk menghormati orang Eropa,” katanya, menambahkan, “Kami berharap [maka] bahwa orang Eropa [juga] akan menjaga martabat mereka.”Dia juga menganggap AS sebagai akar penyebab beberapa konflik global, termasuk perang di Ukraina dan perselisihan yang coba diciptakan oleh Barat mengenai kedaulatan China atas China Taipei.Kembali ke masalah stabilitas regional, Hajizadeh mencatat bahwa "kawasan tersebut berada di garis patahan keamanan," mengutip sejarah konflik empat dekade terakhir.“Jika kita gagal untuk menjadi kuat, musuh akan membawa perang ke dalam Iran,” dia mendesak, menasihati, “Kita harus sangat berhati-hati agar dapat memenuhi kebutuhan keamanan bangsa dan negara kita tercinta.”Komandan, bagaimanapun, memuji bahwa para penjaga selalu bertujuan untuk membuat mesin perang Amerika tidak efektif, dan, karenanya, berhasil membawa semua pangkalan regional AS ke dalam jangkauan daya tembak pertahanannya.[IT/r]