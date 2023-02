Jenderal: Iran Masih Ingin Membunuh Trump

IslamTimes - Tehran masih berusaha untuk membunuh mantan Presiden AS Donald Trump, menteri luar negerinya Mike Pompeo dan pejabat lain yang bertanggung jawab atas pembunuhan Qassem Soleimani tahun 2020, Amirali Hajizadeh, kepala pasukan kedirgantaraan Pengawal Revolusi (IRGC), mengatakan pada hari Jumat (24/2).

Negara Iran belum menyerah untuk menargetkan mantan presiden AS dan pejabat tinggi di balik pembunuhan Qassem SoleimaniJenderal tertinggi membuat pernyataan saat dia meluncurkan rudal jelajah baru, dikatakan memiliki jangkauan 1.650 kilometer (1.025 mil).“Kami berharap kami dapat membunuh Trump, Pompeo, [pensiunan jenderal AS Kenneth] McKenzie dan para komandan militer yang memberi perintah,” kata Hajizadeh.Jenderal top Iran, Qassem Soleimani, tewas dalam serangan pesawat tak berawak AS pada 3 Januari 2020, saat mengunjungi ibu kota Irak, Baghdad. Presiden Trump berulang kali membual tentang secara pribadi menugaskan serangan itu, bersikeras itu datang sebagai pembalasan atas dugaan serangan terhadap personel AS di seluruh wilayah, yang konon dilakukan oleh Iran.Pejabat tinggi di Tehran telah berulang kali berjanji untuk membalas pembunuhan Soleimani, mengancam akan membunuh Trump dan orang lain di balik serangan itu. Pada saat yang sama, Iran telah menempuh jalur yang lebih legal untuk menghukum para pelaku, berulang kali meminta bantuan Interpol untuk menangkap Trump dan hampir 50 pejabat AS lainnya yang diyakini terkait dengan serangan tersebut.Tidak segera jelas dari pernyataan Hajizadeh apakah Tehran berusaha melenyapkan semua orang Amerika yang sebelumnya ingin ditangkap dengan bantuan Interpol. Organisasi tersebut, bagaimanapun, telah menolak permintaan tersebut, mengutip piagamnya yang melarangnya melakukan "intervensi atau aktivitas apa pun yang bersifat politik, militer, agama, atau ras."[IT/r]