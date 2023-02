Iran: Gangguan Lintas Wilayah Menyebabkan Kekacauan untuk Memastikan Keamanan Israel

IslamTimes - Menteri pertahanan Iran mengatakan campur tangan negara-negara trans-regional di Timur Tengah ditujukan untuk memastikan keamanan rezim Zionis Israel serta aliran energi.

Dalam pertemuan dengan timpalannya dari Irak Thabet Muhammad Saeed al-Abbasi di Tehran pada hari Sabtu (25/2), Brigadir Jenderal Mohammad Reza Gharaei Ashtiani menekankan bahwa negara trans-regional tidak pernah berusaha mempromosikan demokrasi tetapi menciptakan krisis, perselisihan, dan konflik yang tidak perlu di wilayah tersebut.“Pengalaman telah membuktikan bahwa kehadiran negara-negara trans-regional di belahan dunia mana pun dibarengi dengan ketidakamanan dan perpecahan. Kehadiran di wilayah kami ini dimaksudkan untuk memastikan aliran energi dan memperkuat sabuk keamanan rezim Zionis melalui penciptaan krisis, perbedaan, dan konflik buatan antara negara-negara Muslim,” tambah Ashtiani.“Oleh karena itu, kehadiran ini tidak pernah dimaksudkan untuk membantu hak asasi manusia, mempromosikan demokrasi, dan membantu masyarakat daerah.”Menteri Iran juga mengatakan bahwa Iran dan Irak menikmati hubungan geopolitik, yang terdiri dari elemen etnis, agama, budaya, ekonomi, dan energi.Dia lebih jauh menyerukan kewaspadaan dalam menghadapi plot yang dibuat untuk merusak persatuan dan isolasi antara negara-negara Iran dan Irak.Republik Islam, tegasnya, percaya dalam mendukung persatuan dan integritas Irak dan membantu negara dalam proses konsolidasi stabilitas dan keamanan, pembangunan, dan kemakmurannya.Kehadiran kelompok-kelompok teroris yang didukung asing di Irak, termasuk di provinsi-provinsi yang berdekatan dengan Republik Islam, masih menjadi ancaman bagi keamanan nasional kedua negara, kata Ashtiani, mendasari meningkatnya kebutuhan militer , intelijen, dan koordinasi keamanan Baghdad-Tehran.Dia juga menyatakan kesiapan Iran untuk memberi Irak pengalaman guna mencapai kemandirian dalam industri pertahanannya.Mengacu pada pembunuhan pengecut AS terhadap komandan anti-teror Iran Jenderal Qassem Soleimani dan rekan Iraknya Abu Mahdi al-Muhandis, komandan kedua Unit Mobilisasi Populer Irak (PMU), dia mengatakan bahwa hukum yang murni dari kasus ini adalah masih dalam agenda.Pada tahun 2014, ketika Daesh (ISIS/ISIL) melakukan kampanye terornya di Irak, penasihat militer Iran bergegas membantu angkatan bersenjata Irak atas permintaan Baghdad, membantu mereka membalikkan keuntungan Daesh dan akhirnya membebaskan seluruh tanah air mereka dari pakaian teror yang disponsori AS sekitar tiga tahun kemudian. .Jenderal Soleimani memainkan peran kunci dalam mengalahkan Daesh di wilayah tersebut. Namun, marah dengan keuntungan besar dalam pertempuran kontra-terorisme, AS membunuhnya. Jenderal Soleimani syahid dalam operasi yang diperintahkan oleh mantan presiden AS Donald Trump saat tokoh antiteror itu tiba di Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020, dalam kunjungan resmi.Abbasi, pada bagiannya, mengatakan angkatan bersenjata dan bangsa Irak masih berperang melawan terorisme, menghargai bantuan Iran sebagai negara yang bersahabat dan bertetangga dalam hal ini.Iran yang kuat akan mengarah ke Irak yang kuat dan sebaliknya, dan mengikuti jalan ini akan menyelesaikan tantangan dan krisis regional, tambahnya.Menteri pertahanan Irak menyerukan penggunaan kapasitas Iran untuk kerjasama teknis, teknologi, dan pendidikan setelah keputusan Irak untuk membangun kembali angkatan bersenjata negara itu setelah pertempuran panjang dengan arus Takfiri.[IT/r]