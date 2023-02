Warga Palestina Mengecam KTT Yordania yang Diselenggarakan AS sebagai Plot Melawan Aspirasi Palestina

IslamTimes - Ribuan warga Palestina telah turun ke jalan melintasi Tepi Barat yang diduduki untuk mengungkapkan kebencian mereka atas apa yang disebut "pertemuan puncak keamanan" Zionis Israel-Palestina yang diselenggarakan oleh Gedung Putih di Yordania setelah serangan mematikan militer Zionis Israel di Nablus.

Para pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan di kamp pengungsi Dheisheh, yang terletak tepat di sebelah selatan Bethlehem, pada dini hari Minggu untuk mengecam pertemuan pejabat senior dari Zionis Israel, Otoritas Palestina (PA), Amerika Serikat, Yordania, dan Mesir di Yordania. kota resor Aqaba, yang dimulai di kemudian hari.Demonstrasi serupa juga diadakan di kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat utara, di mana para peserta meneriakkan slogan-slogan mengutuk KTT Aqaba.Perwakilan kelompok perlawanan Palestina, yang hadir dalam rapat umum Jenin, mengecam keputusan Otoritas Palestina untuk berpartisipasi dalam KTT keamanan yang diselenggarakan AS, menggambarkannya sebagai peristiwa yang pasti akan gagal.Mereka mengatakan dalam pernyataan bersama bahwa otoritas PA sekali lagi dibujuk untuk berpartisipasi dalam pertemuan semacam itu, yang diselenggarakan oleh Gedung Putih dan di bawah pengawasan ketatnya.“Lembaga Otoritas Palestina akan lebih baik bekerja menuju persatuan nasional dan memperkuat front perlawanan. Pertemuan [Aqaba] yang akan datang dimaksudkan untuk membuka jalan bagi perluasan lebih lanjut pemukiman ilegal dan pembantaian warga Palestina di tangan Zionis,” bunyi pernyataan itu.Kelompok-kelompok perlawanan juga menyatakan bahwa KTT Aqaba tidak akan bermanfaat bagi bangsa Palestina, melainkan melayani kepentingan Israel.‘Ancaman terhadap persatuan Palestina’Seorang pejabat senior gerakan perlawanan Hamas yang berbasis di Gaza mengatakan tujuan pertemuan Aqaba adalah untuk menabur benih perpecahan di antara warga Palestina dan untuk menekan faksi perlawanan di Tepi Barat.“Sementara KTT diduga ditujukan untuk mengurangi ketegangan dan mengekang kekerasan di seluruh wilayah Palestina, tujuan utamanya adalah untuk menerapkan rencana keamanan AS, memusnahkan kelompok perlawanan oleh warga Palestina sendiri dan membunuh harapan warga Palestina untuk kebebasan dan kemerdekaan,” Basem Naim, kepala departemen hubungan internasional di Hamas, mengatakan.“Kami memberi tahu pejabat Otoritas Palestina bahwa semua rencana keamanan AS sebelumnya untuk menghancurkan tekad dan front perlawanan bangsa Palestina, dan menghancurkan perjuangan mereka untuk pembebasan dari pendudukan Israel telah gagal,” kata Naim.“Meskipun inisiatif politik dan ketergantungan Anda pada kekuatan asing telah gagal untuk mencapai tujuan nasional Palestina, Anda masih bersikeras untuk berdiri di sisi sejarah yang salah dan bertindak sebagai alat di tangan penjajah Zionis,” kata pejabat senior Hamas itu kepada PA. pihak berwajib.Ketegangan telah meningkat di Tepi Barat yang diduduki ketika pasukan Israel melancarkan serangan setiap hari dengan dalih menahan apa yang oleh rezim disebut sebagai orang Palestina yang "dicari". Penggerebekan biasanya berujung pada serangan mematikan terhadap warga.Selama beberapa bulan terakhir, Israel telah meningkatkan serangan terhadap kota-kota Palestina di seluruh wilayah pendudukan. Akibat serangan tersebut, puluhan warga Palestina tewas dan banyak lainnya ditangkap.Pada hari Rabu, konfrontasi yang meluas pecah di Nablus. Pasukan Zionis Israel memblokir semua pintu masuk ke kota sebelum mengepung sebuah rumah dengan dua pejuang perlawanan Palestina terkenal, yang diidentifikasi sebagai Hossam Islim dan Mohammad Abdulghani.Setelah serangan itu, setidaknya 11 warga Palestina, termasuk dua pejuang perlawanan, tewas. 102 orang lainnya juga terluka – 82 terkena peluru tajam, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.Selain itu, pada 26 Januari, pasukan Zionis Israel menyerbu kota Jenin dan kamp pengungsi tetangganya di utara Tepi Barat yang diduduki, menewaskan sepuluh warga Palestina dalam serangan mematikan lainnya selama bertahun-tahun.PBB menandai tahun 2022 sebagai tahun paling mematikan bagi warga Palestina di Tepi Barat dalam 16 tahun.Pasukan Zionis Israel menewaskan sedikitnya 171 warga Palestina di Tepi Barat dan menduduki al-Quds Timur tahun lalu, termasuk lebih dari 30 anak. Setidaknya 9.000 lainnya juga terluka.[IT/r]