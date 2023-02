IslamTimes - Direktur CIA William Burns mengatakan Amerika Serikat percaya bahwa China sedang mempertimbangkan untuk menyediakan persenjataan untuk mendukung Rusia dalam perangnya di Ukraina.

“Kami yakin kepemimpinan China sedang mempertimbangkan penyediaan peralatan mematikan,” katanya dalam wawancara yang disiarkan Minggu (26/2) di CBS News. “Kami juga belum melihat bahwa keputusan akhir telah dibuat, dan kami tidak melihat bukti pengiriman peralatan mematikan yang sebenarnya.”“Jika Burns benar, ini adalah perkembangan baru. Rusia dan China tidak memiliki aliansi militer sejak awal 1960-an dan mungkin, sebenarnya, sejak Perang Korea. Faktanya, mereka tidak pernah memiliki aliansi militer yang terang-terangan, dan setiap kali mereka memiliki sesuatu yang mirip dengan aliansi itu, keduanya masih rusak parah dalam hal kemampuan mereka untuk memproduksi perangkat keras dan memproyeksikan kekuatan akibat Perang Dunia II,” kata New York- berdasarkan jurnalis Don DeBar.“Faktanya, aliansi semacam itu bisa menentukan, baik dalam perang yang terbatas di Ukraina maupun dalam konflik global, jika itu terjadi,” katanya kepada Press TV pada hari Minggu (26/2).Selama setahun terakhir, Ukraina telah dihujani senjata dan dukungan keuangan miliaran dolar oleh Amerika Serikat dan sekutunya.Namun, kepala intelijen AS memperingatkan bahwa langkah China seperti itu akan menjadi taruhan yang sangat berisiko dan tidak bijaksana."Saya sangat berharap mereka tidak melakukannya," tambahnya.DeBar mengecam pernyataan kepala CIA dan mengatakan bahwa "perang di Ukraina adalah perang Amerika melawan Rusia."“Burns berkomentar dari posisi yang tampaknya berasumsi bahwa Amerika Serikat memiliki hak untuk ikut campur dalam hubungan antara China dan Rusia,” katanya.“Tentu saja, AS tidak memiliki hak khusus untuk melanggar hak kedaulatan negara lain untuk membentuk aliansi. Dan karena AS mengklaim tidak menjadi pihak dalam perang di Ukraina, pihak mana yang memutuskan untuk mendukung Rusia dalam perang itu seharusnya tidak menjadi perhatian AS. Tapi, faktanya, perang di Ukraina adalah perang AS melawan Rusia, dan semua orang yang terlibat, termasuk Washington, Beijing, dan Moskow, mengetahui hal ini,” ujarnya.“China mendukung Rusia dalam berbagai cara, baik militer atau bukan, dan ini benar dan jelas sejak 2014, ketika AS berusaha mengisolasi Rusia dengan sanksi dan China merespons dengan membuat kesepakatan bisnis terbesar dalam sejarah dengan Rusia. AS tidak memiliki pengadilan untuk membawa perselisihan ini, karena tidak melanggar hukum atau perjanjian. Jika berusaha untuk menghukum China, itu harus dilakukan dengan sanksi atau tindakan militer atau keduanya, dan China cukup siap untuk menanggapi dengan cara yang sama jika diperlukan,” kata DeBar.“Jika AS ingin mencoba mengisolasi China secara ekonomi, China akan berhenti mengirimkan barang-barang manufaktur yang digunakan konsumen di AS setiap hari. Jika AS memutuskan untuk menanggapi hal itu, saya berasumsi itu akan menarik kembali para pengacara; akuntan dan orang-orang PR yang telah ditempatkan di Cina. Pada titik ini, satu-satunya yang diekspor AS adalah pengacara, akuntan, humas, dan senjata. Dan, tentu saja, kematian dan kehancuran,” katanya.Sebelumnya pada hari Minggu, penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan juga mengeluarkan peringatan tumpul AS ke China untuk berhenti memberikan persenjataan mematikan ke Rusia. Namun baik Burns maupun Sullivan mengakui bahwa Amerika Serikat belum menentukan apakah persenjataan apa pun telah dikirimkan, menurut AFP."Kami sebenarnya belum melihat mereka mengambil keputusan akhir... dan kami belum melihat bantuan diberikan ke Rusia," kata Sullivan di State of the Union CNN. "Jadi kita akan awasi dengan seksama, kita akan waspada," imbuhnya.China sedang mempertimbangkan untuk mengirim drone dan amunisi ke Rusia, menurut sebuah laporan di The Wall Street Journal. China membantah sedang mempertimbangkan pengiriman semacam itu ke Rusia.“Saat ini, dengan kemampuan China untuk memproduksi bahan dan menyediakan tenaga kerja serta kemampuan Rusia untuk menyediakan persenjataan canggih strategis dan bahan bakar yang berdekatan dengan pabrik China, ini adalah konstruksi yang cukup tangguh sebagai aliansi militer,” kata DeBar.“Dan kebijakan luar negeri AS, dengan menyerang mereka berdua secara bersamaan dimulai pada masa Pemerintahan Obama tetapi mungkin sebelumnya, secara praktis memaksa aliansi militer di antara mereka berdua,” dia mengamati.Burns mengatakan baik Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Presiden Joe Biden "berpikir penting untuk memperjelas apa konsekuensinya."Biden mengatakan pada hari Jumat bahwa dia tidak "mengantisipasi inisiatif besar" dari China untuk menyediakan senjata ke Rusia. Dia mengatakan dia telah memberi tahu Presiden China Xi Jinping musim panas lalu bahwa akan ada dampak ekonomi yang mengerikan jika China memutuskan untuk mempersenjatai Rusia. "Tanpa desakan pemerintah, 600 perusahaan Amerika meninggalkan Rusia -- dari McDonald's hingga Exxon -- secara keseluruhan," katanya kepada Xi.Sementara itu, China membela perluasan hubungan dengan Rusia di tengah meningkatnya unilateralisme Barat.Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan pada hari Kamis bahwa meskipun lanskap internasional menantang, hubungan China-Rusia telah teruji oleh waktu.“Ini karena hubungan China-Rusia telah menikmati landasan politik, ekonomi dan budaya yang kuat dan diberkati dengan ketenangan dan kesadaran yang berasal dari pengalaman sejarah yang mendalam,” katanya kepada wartawan di Beijing.Wang mengatakan Beijing dan Moskow berusaha untuk memperkuat hubungan dan tetap berkomitmen untuk membangun dunia “multipolar”.Putin: Rusia 'menentang munculnya dunia unipolar'Pada hari Minggu, Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengatakan negaranya menentang munculnya dunia unipolar yang berputar di sekitar kepentingan Washington.Dia mengatakan Rusia berusaha untuk menciptakan dunia multipolar daripada yang berpusat di sekitar AS.Pemimpin Rusia menyarankan agar "negara satelit" Washington juga sangat menyadari niat "egois" ini. Namun, tetap saja mereka memilih untuk menutup mata terhadap hal ini karena “berbagai alasan yang pertama dan terutama terkait dengan ketergantungan yang sangat besar di bidang ekonomi dan pertahanan,” tambahnya.Beberapa sekutu Washington juga melihat konfrontasi dengan Rusia sebagai penyebab pemersatu, menutupi perbedaan apa pun antara mereka dan AS, kata Putin.Rusia memulai "operasi militer khusus" di Ukraina pada 24 Februari 2022 dengan tujuan yang dinyatakan untuk "mendemiliterisasi" Donbas, yang terdiri dari republik yang memproklamirkan diri Donetsk dan Luhansk. Kembali pada tahun 2014, kedua republik, yang sebagian besar berbahasa Rusia, memisahkan diri dari Ukraina, mendorong Kiev untuk melancarkan perang berdarah melawan kedua wilayah tersebut. Konflik selama bertahun-tahun telah menewaskan lebih dari 14.000 orang, sebagian besar di Donbas.Sejak awal konflik antara kedua negara, Amerika Serikat dan sekutu Eropanya telah mengeluarkan serangkaian sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia dan menuangkan banyak senjata canggih ke Ukraina untuk membantu militernya menangkis pasukan Rusia, meskipun ada peringatan berulang kali oleh Kremlin bahwa tindakan seperti itu hanya akan memperpanjang perang.