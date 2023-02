Ribuan Berunjuk Rasa di Prancis dan Jerman Melawan Keterlibatan NATO Pimpinan AS dalam Perang Ukraina

IslamTimes - Paduan suara menentang keterlibatan aliansi militer NATO pimpinan AS dalam perang Ukraina semakin keras dengan puluhan ribu orang melakukan demonstrasi besar-besaran di Prancis, Jerman, dan negara-negara Eropa lainnya.

Para pengunjuk rasa berbaris melalui ibu kota Prancis Paris pada hari Minggu (26/2), membawa spanduk bertuliskan "Tinggalkan NATO" dan "Untuk Perdamaian" saat mereka menuntut penghentian segera pengiriman senjata ke Kiev dan pembicaraan damai untuk mengakhiri perang yang sekarang memasuki tahun kedua.Florian Philippot, salah satu penyelenggara unjuk rasa, merobek bendera UE yang dicetak di depan banyak orang dan mendesak Prancis untuk meninggalkan aliansi militer."Saya mendukung Prancis meninggalkan NATO dan NATO dibubarkan; mesin itu seharusnya menghilang dengan perang dingin; Ini adalah mesin perang," katanya seperti dikutip dalam sebuah wawancara, seperti dikutip Ruptly.Dia juga mengecam negara-negara Eropa karena tunduk pada Amerika Serikat, yang terus menjadi pemasok senjata terbesar ke Ukraina.Philippot menuduh AS "meledakkan Nord Stream" dan mengecam diplomat Jerman dan Prancis "tidak mengatakan sepatah kata pun" tentang hal itu."Tapi itu adalah tindakan perang. Ini adalah deklarasi perang, tentu saja. Kami menyentuh aset strategis, aset energi yang memengaruhi negara dan ekonomi kita, dan kita tidak mengatakan apa-apa? Kita sepenuhnya tunduk. Ini memalukan, " dia buru-buru menambahkan, merujuk pada investigasi jurnalis terkenal Amerika Seymour Hersh.Dalam laporan terperinci yang diterbitkan di blognya awal bulan ini, Hersh, mengutip penyelidikannya sendiri atas sabotase September, mengklaim bahwa pengeboman pipa gas bawah laut Nord Stream di Laut Baltik diperintahkan oleh Gedung Putih dan dilakukan oleh CIA. dengan bantuan Angkatan Laut AS.Dia kemudian mencatat bahwa Presiden AS Joe Biden memerintahkan penghancuran pipa Nord Stream untuk memastikan Jerman tidak dapat mengubah posisinya mengenai sanksi terhadap Rusia dan pengiriman senjata ke Ukraina.Dua dari jaringan pipa, yang secara kolektif dikenal sebagai Nord Stream 1, telah menyediakan gas alam Rusia yang murah bagi Jerman dan sebagian besar Eropa Barat selama lebih dari satu dekade. Sepasang pipa kedua, yang dikenal sebagai Nord Stream 2, telah dibangun tetapi belum beroperasi.Juga di Jerman, ribuan pengunjuk rasa berbaris ke pangkalan udara AS di Ramstein untuk mengecam peran Washington dalam mengipasi api perang di Ukraina.Hampir 2.500 demonstran mengambil bagian dalam protes yang dijuluki "Amrik pulang". Mereka membawa spanduk bertuliskan "Tidak ada senjata untuk zona konflik", "Kedaulatan dan negosiasi, bukan pengikut", dan '"Menciptakan perdamaian tanpa senjata".Para pengunjuk rasa juga menyerukan penghentian segera pengiriman senjata ke Kiev dan pencabutan sanksi terhadap Rusia."Dari Ramstein, orang Amerika mengobarkan perang di seluruh dunia. Di sinilah perang Ukraina dikelola dengan tegas," kata seorang pengunjuk rasa selama rapat umum.Pada hari Sabtu, sekelompok besar orang mengadakan demonstrasi di pusat London, menyerukan perdamaian di Ukraina dan diakhirinya pengiriman senjata.Diorganisir oleh Koalisi Hentikan Perang di Portland Place di Pusat London, para pengunjuk rasa meneriakkan slogan-slogan anti-perang, sambil memegang spanduk menentang pengiriman lebih banyak senjata ke Ukraina. Para pengunjuk rasa kemudian berbaris menuju alun-alun Trafalgar.Rusia melancarkan operasi militernya di Ukraina pada 24 Februari 2022, menyalahkan ekspansi NATO ke arah timur atas perang yang selesai setahun pada pekan lalu.Rusia memandang upaya aliansi NATO untuk menjadikan Ukraina sebagai anggota dan mengerahkan rudal di dekat perbatasannya sebagai ancaman langsung ke wilayahnya.[IT/r]