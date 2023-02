Militer China Dalam 'Siaga Tinggi'

IslamTimes - Penerbangan pesawat perang AS baru-baru ini melalui Selat Taiwan merupakan ancaman bagi stabilitas kawasan, kata seorang juru bicara militer China, seperti dikutip oleh China Daily pada hari Senin (27/2).

AS mengancam perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, kata seorang juru bicara militer ChinaPesawat patroli dan pengintai anti-kapal selam P-8A Poseidon terbang melalui selat yang memisahkan China daratan dan pulau Taiwan yang berpemerintahan sendiri pada hari Senin. Sebuah Su-27 China lepas landas dan memantau pesawat mata-mata Amerika di sepanjang jalurnya. Kolonel Senior Shi Yi, juru bicara Komando Teater Timur PLA (Tentara Pembebasan Rakyat), mengatakan manuver ini "sengaja merusak situasi regional dan membahayakan perdamaian dan stabilitas" di wilayah tersebut. Dia menambahkan bahwa militer China “bersiaga tinggi untuk secara tegas menjaga kedaulatan nasional dan integritas teritorial.”Pasukan AS di wilayah tersebut mengakui manuver tersebut. “Amerika Serikat akan terus terbang, berlayar, dan beroperasi di mana saja yang diizinkan oleh hukum internasional termasuk di dalam Selat Taiwan,” kata Komando Armada ke-7 dalam sebuah pernyataan.Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan mengonfirmasi bahwa mereka mengetahui penerbangan P-8A dalam pernyataan resmi singkat pada hari yang sama, menyebut situasinya “normal.”Kembali pada Juni 2022, AS mengirim P-8A ke selat Taiwan segera setelah Beijing mengerahkan 29 pesawat ke zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ) yang dideklarasikan sendiri oleh Taiwan. Saat itu, Shi juga menuduh AS dan Taiwan "menghipnotis" manuver tersebut dan menguji tekad China dengan mengirimkan kapal perang Amerika melalui selat tersebut. Juru bicara kementerian luar negeri Taiwan Joanne Ou berpendapat bahwa jalur air itu adalah bagian dari perairan internasional.Menanggapi flythrough pesawat mata-mata AS, Beijing mengadakan latihan militer mereka sendiri pada bulan Agustus.Hubungan China-AS mengalami peningkatan tingkat ketegangan karena skandal 'balon mata-mata'. Balon ketinggian tinggi China melintasi benua AS pada akhir Januari dan awal Februari. Beijing meyakinkan itu adalah pesawat cuaca yang membelok keluar jalur, sementara Pentagon mengklaim itu adalah bagian dari jaringan pengawasan besar kapal udara mata-mata dan menembak jatuh. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken membatalkan rencana perjalanannya ke China, sementara Beijing menuduh Washington "histeria" dan "reaksi berlebihan".[IT/r]