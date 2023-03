Menlu Iran: HRC Menjadi Instrumen Kebijakan Luar Negeri Segelintir Negara Pimpinan AS 

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian mengkritik keras Amerika Serikat dan “beberapa negara” yang dipimpin oleh Washington karena memanipulasi konsep hak asasi manusia sejalan dengan tujuan politik mereka sendiri.

Diplomat top Iran membuat pernyataan tersebut dalam pidatonya di sesi reguler ke-52 Dewan Hak Asasi Manusia di kota Swiss Jenewa pada hari Senin (27/2).“Mekanisme hak asasi manusia PBB dapat dan harus berkontribusi pada pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia melalui dialog yang tulus, interaksi yang konstruktif, dan kerja sama pembangunan kapasitas yang saling menghormati,” kata Amir Abdollahian.“Lembaga hak asasi manusia, termasuk Dewan, sayangnya telah diubah menjadi instrumen kebijakan luar negeri oleh segelintir negara yang dipimpin oleh Amerika Serikat,” tambahnya.Memperhatikan bahwa HRC harus mempromosikan hubungan persahabatan antar negara berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri rakyat, Amir Abdollahian berkata, tujuan dan prinsip, juga tidak berkontribusi pada hubungan persahabatan antar bangsa.“Dewan perlu mendapatkan kembali kredibilitas dan keefektifannya dengan menjunjung tinggi ‘prinsip kerja sama dan dialog yang tulus’ di antara negara-negara anggota,” kata menteri luar negeri Iran.Menyinggung sanksi sepihak yang telah dijatuhkan oleh AS dan sekutu Baratnya terhadap negara lain atas dasar politik murni, Amir Abdollahian menyebut tindakan paksaan sepihak itu melanggar hukum dan tidak manusiawi karena secara sistematis dan terang-terangan melanggar hak asasi manusia dari populasi yang ditargetkan.“Pemerintahan berturut-turut Amerika Serikat harus dimintai pertanggungjawaban karena melakukan kejahatan kekejaman. Negara-negara Eropa dan negara-negara lain yang mematuhi dan terlalu mematuhi tindakan pemaksaan sepihak AS harus bertanggung jawab sebagai kaki tangan dalam kejahatan tersebut,” kata diplomat tinggi Iran itu.Amir Abdollahian lebih lanjut mencatat bahwa baik Amerika Serikat, maupun negara-negara yang mengikuti kebijakan brutalnya tidak memiliki “dasar moral yang tinggi untuk berbicara tentang hak asasi manusia Iran.”“Itu adalah kemunafikan belaka untuk mengadvokasi hak asasi manusia Iran sambil merampas hak dasar orang yang sama atas kesehatan, pendidikan, dan kehidupan,” katanya.“Amerika Serikat sendiri bertanggung jawab atas sebagian besar pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis dan berat karena menempati urutan pertama dalam hal agresi dan intervensi militer, kudeta, dan embargo ekonomi terhadap negara lain,” lanjut Menlu.Di bagian lain dalam sambutannya, Amir Abdollahian mencatat bahwa munculnya kelompok teroris dan ekstremis di seluruh dunia merupakan salah satu tantangan utama era sekarang.“Republik Islam Iran selalu berada di garis depan kontra-terorisme. Wilayah kami tidak akan melupakan pengorbanan dan perjuangan Jenderal Soleimani melawan terorisme Daesh [bahasa Arab untuk 'ISIS/ISIL']. Republik Islam Iran tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk mengadili para pelaku kejahatan dan pembunuhan ini.”“Peran kelompok teroris anti-Iran dalam kerusuhan baru-baru ini di negara saya terbukti dan terbukti,” tambahnya.“Beberapa negara Eropa terlibat dalam 'pencucian terorisme' sambil menerapkan standar ganda. Mereka menyediakan fasilitas keuangan dan logistik yang cukup besar untuk beberapa elemen kekerasan dan teroris selama kerusuhan."“Dalam hal ini, sejumlah saluran TV berbahasa Persia, yang berbasis di AS dan Inggris, bertindak sebagai provokator kebencian dan penyebar kekerasan selama kerusuhan baru-baru ini di Iran," katanya.Membantah klaim media Barat tentang penindasan terhadap wanita di Iran, Amir Abdollahian berkata, “Para wanita kami, selama tahun-tahun ini, telah mencatatkan kemajuan dan prestasi yang mencolok di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan, kesehatan dan perawatan medis serta aktivitas sosial dan politik, menggambarkan citra wanita Iran yang mampu dan dinamis kepada dunia di semua bidang politik, internasional, sosial, ilmiah, teknologi, dan komersial.”“Bagi kami, penghormatan terhadap 'hak asasi manusia dan martabat' adalah nilai inti yang mengakar kuat dalam tradisi nasional kami dan tertanam kuat dalam keyakinan agama kami. Dan kami telah bekerja tanpa lelah dan terus-menerus menuju perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia dan martabat yang lebih baik. Kami telah belajar sepanjang sejarah panjang kami bahwa kami tidak boleh berkecil hati atau terganggu oleh rintangan,” kata diplomat top Iran juga.[IT/r]