Lebih dari 300 Ribu Rumah Tanpa Listrik saat AS Dihantam Cuaca Ekstrim

IslamTimes - Jutaan orang di Amerika Serikat bersiap menghadapi lebih banyak tornado dan salju lebat setelah cuaca musim dingin yang liar di akhir pekan menyebabkan lebih dari 304.000 rumah dan tempat bisnis tanpa listrik.

“Pola cuaca yang sibuk diperkirakan akan berlanjut hingga pertengahan minggu dengan dampak di banyak wilayah berbeda di negara ini,” kata Layanan Cuaca Nasional [NWS] dalam buletin pada hari Senin (27/2).Beberapa bagian California diperkirakan akan mengalami salju setebal beberapa kaki dalam beberapa hari mendatang, dengan kecepatan angin hingga 60 mph, kata NWS.Selama akhir pekan, angin kencang menumbangkan pepohonan dan kabel listrik, membuat ribuan orang tidak merasakan panas di negara bagian itu karena suhu turun."Badai petir hebat yang mampu menghasilkan beberapa tornado dan hembusan yang merusak tetap mungkin terjadi," Pusat Prediksi Badai NWS memperingatkan pada hari Senin.Sebuah laporan oleh CNN mengatakan orang-orang di Pantai Barat dan di Timur Laut terkena dampak terburuk, berurusan dengan hujan salju lebat, angin kencang, pemadaman listrik, dan kondisi jalan yang berbahaya.Laporan tersebut memperingatkan badai akan menyebar lebih jauh ke New England bagian utara pada hari Selasa karena udara dingin meningkat di wilayah tersebut dan hujan salju setebal 4-8 inci, menurut NWS.Gubernur New York Kathy Hochul dikutip memberi tahu penduduk untuk bersiap menghadapi kondisi perjalanan yang berbahaya karena negara bagian menghadapi hujan beku, tingkat hujan salju minimal 1 inci per jam dan hembusan angin hingga 40 mil per jam.Di Rhode Island, semua sekolah dilaporkan ditutup pada Selasa. Connecticut juga mengumumkan penutupan sekolah di beberapa kota dan semua gedung perkantoran negara bagian saat negara bagian bersiap menghadapi badai salju yang signifikan.Di Michigan, lebih dari 196.000 rumah dan bisnis masih tanpa listrik pada Senin malam setelah badai es besar merusak infrastruktur penting di negara bagian itu pekan lalu.Itu menuai kecaman dari pejabat publik yang menyalahkan perusahaan energi atas kerusakan infrastruktur yang berbahaya dan mencari kredit untuk pelanggan yang tidak memiliki listrik selama badai.[IT/r]