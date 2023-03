Kremlin: Rusia Tidak Akan Kembali ke Perjanjian START Baru sampai AS Mendengarkan Posisi Moskow

IslamTimes - Rusia telah mengkondisikan kembalinya ke perjanjian pengurangan senjata nuklir START Baru dengan Amerika Serikat di Washington mendengarkan posisi Moskow.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov membuat pernyataan tersebut dalam sebuah wawancara dengan harian Izvestia Rusia, yang diterbitkan Selasa (28/2) pagi.Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan penangguhan partisipasi negaranya dalam perjanjian itu Selasa lalu.Perjanjian itu ditandatangani pada 2010 dan diperpanjang hingga 2026. Perjanjian itu mewajibkan Rusia dan AS untuk mengerahkan tidak lebih dari 1.550 hulu ledak nuklir strategis, yang merupakan 90 persen dari hulu ledak nuklir dunia, dan maksimal 700 rudal jarak jauh dan pembom.Mengomentari potensi kembalinya Rusia ke pakta tersebut, Peskov mengatakan "sikap kolektif Barat" yang dipimpin oleh Amerika Serikat, perlu diubah terhadap Moskow."Keamanan satu negara tidak dapat dipastikan dengan mengorbankan keamanan negara lain," katanya.Pejabat itu rupanya mengacu pada pernyataan Rusia bahwa Barat telah berusaha merusak keamanan nasional negara itu.Menyusul pengumuman Putin tentang penangguhan perjanjian tersebut, Kementerian Luar Negeri Rusia mengeluarkan pernyataan, menuduh Amerika Serikat bertanggung jawab atas keputusan Moskow.Ini mengecam AS karena tidak mematuhi ketentuan perjanjian, dan melakukan upaya untuk menargetkan keamanan nasional Rusia, "yang secara langsung bertentangan dengan prinsip dan pemahaman dasar yang diabadikan dalam pembukaan perjanjian."Kementerian Rusia, bagaimanapun, menekankan bahwa Moskow akan terus mematuhi pembatasan kuantitatif senjata nuklir.'NATO bertindak sebagai musuh Rusia'Di tempat lain dalam sambutannya, Peskov mengatakan dengan mempersenjatai Ukraina, negara-negara anggota aliansi militer NATO pimpinan AS "bertindak ... tidak lagi sebagai lawan bersyarat kami, tetapi sebagai musuh."Sejak dimulainya konflik selama setahun antara Rusia dan Ukraina, aliansi tersebut telah memasok senjata senilai miliaran dolar ke bekas republik Soviet, sesuatu yang menurut Moskow hanya akan memperpanjang perang.Peskov juga membahas inisiatif yang diajukan awal pekan ini oleh China untuk penghentian permusuhan antara Moskow dan Kiev.Proposal China, antara lain, mendesak penghormatan terhadap kedaulatan semua negara, menekankan bahwa konflik dan perang tidak menguntungkan siapa pun dan menyerukan dimulainya kembali pembicaraan damai antara Ukraina dan Rusia.Pejabat Kremlin mengatakan suara Beijing harus didengar, tetapi perhatian juga harus diberikan pada nuansanya."Setiap upaya untuk merumuskan tesis untuk mencapai penyelesaian damai atas masalah ini disambut baik, tetapi tentu saja nuansanya penting," katanya.[IT/r]