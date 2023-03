Misi Belum Tercapai: Untuk Menggulingkan Rezim di Iran

IslamTimes - Iran pada akhir 2022 menjadi tempat protes yang berubah menjadi kekerasan, diduga karena kondisi kehidupan dan kematian seorang wanita muda dalam tahanan polisi. Kerusuhan mencurigakan September lalu, menyebabkan kematian atau cedera puluhan warga Iran, termasuk pasukan keamanan, serta penangkapan puluhan lainnya.

Di tengah semua kekacauan ini, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam di Iran Imam Sayyid Ali Khamenei mengatakan semuanya: Peran intelijen asing dalam kerusuhan itu jelas.Saat dia mendesak pemerintah untuk memenuhi tuntutan mata pencaharian masyarakat, pemimpin yang berwawasan itu memperingatkan terhadap skema berulang oleh dinas asing untuk mengacaukan Republik Islam.Kerusuhan September didahului oleh beberapa protes yang diadakan oleh anggota sindikat guru di Iran pada Mei 2022. Namun, terbukti bahwa demonstrasi mencurigakan itu ditujukan untuk mengobarkan kerusuhan di seluruh Republik Islam, tetapi gagal melakukannya seperti yang diumumkan oleh intelijen Iran tentang penangkapan dua mata-mata Prancis yang memicu protes.Dokumenter "Misi Khusus".Dalam sebuah film dokumenter, Al-Manar Channel mengungkapkan rincian aktivitas dua mata-mata, Jacques Paris dan Cecile Kohler, dan bagaimana mereka ditemukan dan ditangkap oleh badan intelijen dan keamanan Iran.Film dokumenter berdurasi hampir 30 menit, berjudul "The Special Mission – Spies of France", ditayangkan awal Februari. Ini menunjukkan kronik misi intelijen Prancis sejak kedua mata-mata itu mendarat di Bandara Internasional Imam Khomeni di Tehran pada 28 April 2022.Editor urusan Iran Al-Manar Hasan Haidar berbicara di situs web kami tentang film dokumenter tersebut:Mata-mata PrancisCecile Kohler dan rekannya, Jacques Paris, yang melakukan perjalanan antara kota-kota Iran seperti Tehran, Kashan, dan Isfahan, adalah protagonis misi Prancis. Kedua mata-mata badan intelijen Prancis itu ditangkap pada Mei saat mengunjungi Iran sebagai turis biasa.Keduanya dipersiapkan dengan baik, Kohler dan Paris muncul dalam film dokumenter yang mengaku menjalankan misi mereka. Mereka mengungkapkan bagaimana mereka dilatih di markas dinas intelijen Prancis yang berspesialisasi di Asia, terutama Republik Islam Iran. Departemen Kohler juga didedikasikan untuk mengumpulkan data tentang kemajuan teknologi, industri, dan ilmiah Iran.Cecile Kohler adalah anggota Badan Intelijen dan Operasi Keamanan Eksternal Prancis (DGSE), sejak 2018. Demikian pula, Jacques Paris telah menjadi anggota DGSE sejak tahun 2000. Ia menjabat sebagai agen di kantor Iran, dalam sindikal dan politik kerangka, kata mata-mata, seperti yang diungkapkan oleh film dokumenter.Menurut Kohler, DGSE memanfaatkan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) untuk menggoyahkan dan menekan negara-negara yang menentangnya. Selain itu, Organisasi Internasional untuk Pendidikan memberikan bantuan federal kepada setiap sindikat yang berusaha menggulingkan dan menggoyahkan rezim yang memusuhi imperialisme.“Kami datang untuk mengatur panggung penggulingan rezim Republik Islam Iran. Prancis juga tertarik untuk mengejar program nuklir”, tambah Kohler dalam film dokumenter tersebut.Bagaimana Itu Terjadi?Setelah anggota sindikat gelap Iran menghubungi DGSE, misi dimulai dengan sungguh-sungguh. Agen DGSE mulai menguraikan tujuan misi, termasuk menghubungi anggota sindikal dan membimbing mereka tentang bagaimana mengatur apa yang disebut 'revolusi' negara pada Hari Buruh Internasional (Hari Buruh).Kohler dan Paris mengadakan pertemuan bersama dengan tujuan untuk "memobilisasi penyabot untuk menggulingkan pemerintah". Seperti yang dapat diperkirakan, dinas intelijen Iran secara aktif memantau pergerakan mereka sejak hari mereka mendarat, ungkap film dokumenter tersebut.Agen tersebut menunjuk orang-orang seperti Reza Shihabi, yang sebelumnya didukung oleh intelijen Prancis dan anggota organisasi teroris Mojahedin-e-Khalq (MEK), serta Shaaban Mohammadi, yang memiliki hubungan dengan teroris Partai Komala Kurdistan Iran. , menurut film dokumenter. Perlu dicatat bahwa kedua organisasi tersebut terlibat dalam beberapa kegiatan sabotase di seluruh Republik Islam.Dalam pertemuan tersebut, anggota sindikat gelap menyatakan kesediaannya untuk mengangkat senjata dan melakukan kerusuhan melawan polisi untuk menuntut 'hak' mereka. Setelah itu, para agen menjelaskan kepada sindikalis kerangka konseptual revolusioner Internasional Keempat (FI) dan menekankan pentingnya mengumpulkan semua karyawan, tua dan muda, untuk meningkatkan tingkat dampak tuntutan. Akibatnya, uang Prancis digunakan untuk menyewa tokoh sindikal dan untuk mensubsidi biaya demonstrasi, sebuah prosedur yang disebut Kohler sebagai "membeli demonstrasi".Selang beberapa hari, para peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut menjadi pemimpin protes. Media oposisi Iran yang didukung asing bergegas membantu mereka memperluas cakupan demonstrasi mereka.Skema DigagalkanNamun, banyak demonstran yang tidak mengetahui pertemuan tersebut, serta rencana dan dana yang dihabiskan untuk protes. Terlepas dari semua upaya mereka, mereka gagal memasukkan demonstrasi ke dalam aktivitas yang dapat berkontribusi pada destabilisasi Iran pada saat itu (Mei 2022). Sebagai anggota sindikat, merekalah yang pertama menuntut haknya. Itu karena perhatian pertama orang adalah menuntut hak mereka sebagai warga negara, ungkap film dokumenter “The Special Mission”.Akhirnya, Cecile Kohler mengakui dalam film dokumenter tersebut bahwa tujuan embargo AS, yang didukung oleh negara-negara Eropa, adalah untuk membuat pemerintah Iran bangkrut dan memaksanya membuat keputusan yang tidak menyenangkan dengan menaikkan pajak dan biaya bensin, meningkatkan kemarahan publik, dan menciptakan konflik internal. dan divisi. Dia juga menegaskan bahwa tujuan akhir misi tersebut adalah untuk mengacaukan rezim Iran, menggulingkannya, dan melahirkan rezim yang menganjurkan imperialisme dan memenuhi agenda imperialisme Prancis dan AS juga. Oleh karena itu, semua upaya ini, sebagaimana dibuktikan oleh film dokumenter yang baru ditayangkan, difokuskan untuk mengobarkan perang saudara di Republik Islam Iran.Terakhir, film dokumenter tersebut menampilkan adegan operasi di mana mata-mata Prancis ditangkap, menunjukkan upaya besar otoritas keamanan dan intelijen Iran untuk menjaga keamanan negara dan mengalihkan upaya Barat untuk menggulingkan rezim republik."The Special Mission" hanyalah sebuah episode dalam serangkaian film dokumenter yang mengungkap konspirasi Barat melawan Iran, dengan fokus pada episode berikutnya yang akan segera ditayangkan Al-Manar dan akan menangani skema lain melawan Republik Islam.[IT/r]