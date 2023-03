Taiwan: 19 Jet Tempur China Memasuki Zona Pertahanan Udaranya

IslamTimes - Kementerian pertahanan Taiwan telah mengamati 19 pesawat tempur angkatan udara China memasuki zona pertahanan udara pulau itu dalam 24 jam terakhir, bagian dari apa yang disebut Taipei sebagai gangguan reguler oleh Beijing.

Kementerian pertahanan Taiwan mengatakan pada hari Rabu (1/3) bahwa 19 pesawat tempur J-10 China telah terbang ke sudut barat daya zona identifikasi pertahanan udara pulau itu, atau ADIZ, meskipun mereka tetap lebih dekat ke pantai China daripada pantai Taiwan, menurut peta yang dirilis oleh kementerian udara. .Militer Taiwan memantau situasi dan memerintahkan angkatan udara untuk mengacak pesawat tempur, bersiap untuk mengirim kapal, dan mengaktifkan sistem pertahanan rudal pesisir sebagai tanggapan, kata kementerian itu.Enam pesawat angkatan udara China lainnya dan tiga kapal angkatan laut China juga terdeteksi beroperasi di dekat Taiwan pada hari Rabu, tetapi mereka tidak memasuki ADIZ Taiwan.Taiwan telah mengeluh selama bertahun-tahun tentang aktivitas militer China di dekat pulau itu.Pesawat China pada hari Rabu (1/3) memasuki ADIZ tetapi tidak melewati garis median Selat Taiwan yang lebih sensitif, yang sebelumnya berfungsi sebagai penghalang tidak resmi antara kedua belah pihak.ADIZ adalah area yang lebih luas yang dipantau Taiwan untuk memberikan lebih banyak waktu untuk menanggapi setiap ancaman.Angkatan udara China juga telah terbang di atas garis median hampir setiap hari sejak melakukan latihan perang di dekat Taiwan Agustus lalu untuk memprotes kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke pulau itu.Taiwan telah menanggapi tekanan ekstra dari China dengan meningkatkan armada jet tempur F-16 dan memesan 66 pesawat lagi dari AS sambil membeli berbagai persenjataan lain dan memperpanjang masa wajib militer untuk semua pria dari empat bulan sampai satu tahun.Hubungan antara Beijing dan Washington, sekutu utama Taiwan dan sumber persenjataan pertahanan, baru-baru ini juga meningkat karena tindakan China terhadap pulau itu, serta masalah perdagangan dan teknologi, dan ketegangan yang membara di Laut China Selatan.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken membatalkan kunjungan ke Beijing bulan lalu setelah AS menembak jatuh balon mata-mata China yang dicurigai di lepas pantai timur AS, memicu protes keras dari China.Serangan hari Rabu juga relatif sederhana menurut standar terkini. Selama akhir pekan Hari Nasional China tahun 2021, Beijing mengirim 149 pesawat militer ke barat daya Taiwan dalam formasi kelompok penyerang.[IT/r]