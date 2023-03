Direktur FBI Mendukung Teori Virus COVID-19 Mungkin Telah Bocor dari Lab China

​​​​​​​IslamTimes - Christopher Wray, direktur FBI, telah mempertimbangkan perdebatan tentang asal-usul virus Covid-19, menggunakan penampilan di Fox News untuk mendukung teori bahwa virus tersebut berpotensi berasal dari kebocoran di laboratorium China.

“FBI telah cukup lama menilai bahwa asal-usul pandemi kemungkinan besar merupakan potensi insiden laboratorium di Wuhan,” kata Wray kepada Brett Baier dari Fox News, menambahkan bahwa penilaian tersebut didasarkan pada penelitian para analis badan tersebut, termasuk ilmuwan, telah dilakukan dan bahwa "pekerjaan kami terkait dengan ini berlanjut".Komentar publik profil tinggi Wray menyoroti perpecahan dalam komunitas intelijen AS tentang asal-usul pandemi, dengan beberapa agen federal, termasuk FBI dan Departemen Energi, menyimpulkan bahwa virus Covid-19 kemungkinan besar berasal dari kebocoran laboratorium di China, sementara yang lain menyimpulkan bahwa penyakit ini pertama kali menyebar dari hewan yang terinfeksi ke manusia.Dukungan publik Wray terhadap teori kebocoran lab bertentangan dengan kesimpulan beberapa studi ilmiah terkemuka, serta penilaian beberapa badan intelijen AS lainnya. Wray tidak menjelaskan bukti yang mendasari kesimpulan FBI. “Tidak banyak detail yang bisa saya bagikan yang tidak dirahasiakan,” katanya.Badan Intelijen Pusat dan badan federal AS terkemuka lainnya masih ragu-ragu tentang asal-usul COVID-19, sementara Dewan Intelijen Nasional dan empat badan lainnya telah menyimpulkan bahwa virus itu berasal dari hewan, Wall Street Journal melaporkan minggu ini.Departemen energi juga menyimpulkan dalam laporan intelijen rahasia bahwa COVID-19 kemungkinan besar dihasilkan dari kebocoran laboratorium, tetapi membuat penilaian ini dengan "kepercayaan rendah", sementara FBI mencapai kesimpulan yang sama pada tahun 2021 dengan "kepercayaan sedang", Wall Street Jurnal dilaporkan.“Sementara saya yakin teori 'kebocoran lab' adalah kemungkinan nyata, saya harus menunjukkan bahwa penilaian [departemen energi] memiliki 'kepercayaan rendah' dalam penilaian tersebut dan penilaian mereka tidak mengubah pikiran lembaga lain mana pun,” Dr. Filippa Lentzos, seorang pembaca sains dan keamanan internasional di King's College London, sebelumnya mengatakan kepada Guardian.Beberapa ilmuwan yang telah mempelajari asal-usul pandemi COVID-19 menolak dukungan teori kebocoran laboratorium oleh badan-badan AS. Para ilmuwan juga mencatat bahwa, tidak seperti studi ilmiah peer-review, penilaian intelijen AS yang diperdebatkan tidak memberikan transparansi publik tentang bagaimana mereka mencapai kesimpulan atau bukti yang mereka kumpulkan.“Dua penelitian sebelumnya – salah satunya saya tulis bersama – menunjukkan dengan jelas menggunakan berbagai bukti bahwa pandemi muncul ke populasi manusia setidaknya dua kali selama periode sekitar dua minggu di atau segera di hulu pasar Huanan terkait dengan kehidupan perdagangan hewan, ”Angie Rasmussen, seorang profesor di Universitas Saskatchewan di Kanada, mengatakan kepada Guardian minggu ini.Komentar publik Wray datang pada saat ketegangan yang meningkat antara AS dan China, setelah penemuan balon mata-mata China memicu kontroversi internasional, dan digunakan oleh Partai Republik dan Demokrat untuk mengkritik kepemimpinan partai lawan.Pemerintah Partai Komunis China menunjukkan kepekaannya tentang asal-usul COVID, dengan outlet media yang dikelola pemerintah Global Times mengeluarkan peringatan kepada Elon Musk untuk tidak mempertaruhkan hubungannya dengan China, setelah dia mengirim tweet yang membahas laporan Departemen Energi tentang kebocoran lab teori.CNBC melaporkan bahwa Global Times menggunakan halaman media sosialnya untuk memperingatkan Musk agar tidak "memecahkan pot". "'Memecahkan panci setelah makan' adalah peribahasa China [karena] menggigit tangan yang memberi makan Anda," tulis koresponden CNBC Eunice Yoon.[IT/r]