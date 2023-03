Laporan: 'Rencana Perang Iran' yang Didanai AS untuk Mendukung 'Serangan Anti-Iran' Israel

IslamTimes - Sebuah laporan investigasi yang diterbitkan oleh Intercept pada hari Rabu (1/3) mencatat bahwa rencana tersebut - dengan nama kode "Support Sentry" - terungkap setelah The Intercept, sebuah organisasi berita nirlaba Amerika, meninjau manual anggaran rahasia Pentagon yang mencantumkan program darurat dan khusus.

Militer AS mengalokasikan dana untuk operasi darurat rahasia terkait dengan rencana perang melawan Iran, menurut sebuah laporan baru yang mengutip dokumen rahasia Pentagon.Menurut manual, yang dibuat untuk tahun fiskal 2019, yang disebut rencana Support Sentry didanai pada 2018 dan 2019, lanjut laporan itu.Dokumen tersebut selanjutnya mengklasifikasikan Support Sentry sebagai "CONPLAN" Iran, atau rencana konsep, rencana darurat yang luas untuk perang yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan AS untuk mengantisipasi potensi krisis.“Sebagai masalah kebijakan, kami tidak mengomentari rencana bernomor. Iran tetap menjadi sumber utama ketidakstabilan di kawasan dan merupakan ancaman bagi Amerika Serikat dan mitra kami. Kami terus memantau aliran ancaman dalam koordinasi dengan mitra regional kami dan tidak akan ragu untuk membela kepentingan nasional AS di kawasan tersebut,” kata Mayor John Moore, juru bicara Komando Pusat AS, atau CENTCOM, ketika ditanya tentang Support Sentry dan apakah itu masih di tempatnya.Program semacam itu, kata laporan itu, hanyalah salah satu contoh peningkatan kenyamanan dan dukungan Pentagon terhadap sikap agresif Israel terhadap Iran.Bulan lalu, Duta Besar AS untuk Zionis Israel Tom Nides dengan semangat mengatakan bahwa “Israel dapat dan harus melakukan apa pun yang mereka butuhkan untuk berurusan dengan [Iran] dan kami mendukung mereka.”Laporan itu selanjutnya mengatakan bahwa karena runtuhnya diplomasi dengan Iran meskipun upaya Washington di bawah mantan presiden Amerika Donald Trump, Pentagon diam-diam memindahkan Israel ke wilayah tanggung jawab Komando Pusat, secara resmi mengelompokkannya dengan negara-negara Arab utama di Timur Tengah. , menambahkan bahwa perombakan tetap di bawah Presiden Joe Biden.Apa yang dilakukan Trump melalui apa yang disebut Abraham Accords—menormalisasi hubungan antara Zionis Israel dan dua negara Arab Teluk Persia, Bahrain dan Uni Emirat Arab (UEA)—sebenarnya ditujukan untuk menyelaraskan negara-negara ini melawan musuh bersama: Iran, bukan kesepakatan damai, seperti yang disebut-sebut, katanya.Selain itu, laporan itu menambahkan, AS dan Zionis Israel telah memulai melakukan semakin banyak latihan militer bersama dalam beberapa bulan terakhir yang menurut para pemimpin Zionis Israel dirancang untuk menguji rencana serangan potensial dengan Iran.Dakota Wood, seorang peneliti senior untuk program pertahanan di Heritage Foundation dan pensiunan perencana militer AS yang menjabat sebagai ahli strategi untuk Komando Operasi Khusus Korps Marinir, mengatakan kepada The Intercept bahwa rencana darurat, seperti Support Sentry, memberikan “garis besar umum - 'konsep' yang menyeluruh- dari sebuah rencana untuk mengambil beberapa tindakan besar terhadap musuh.”Dengan kata lain, keberadaan rencana darurat seperti Support Sentry menunjukkan bahwa militer AS menanggapi kemungkinan perang dengan Iran dengan cukup serius untuk menyiapkan kerangka kerja strategis untuk itu. Selain itu, CONPLAN juga menimbulkan konsekuensi perang, seperti latihan militer.“CONPLAN berfungsi sebagai kerangka atau konteks intelektual saat mengembangkan latihan militer karena masuk akal bagi unit yang mengasah keterampilan mereka agar pekerjaan itu relevan dengan tugas yang mungkin dilakukan,” kata Wood lebih lanjut.Pada tahun 2018, Trump secara sepihak menarik AS keluar dari kesepakatan nuklir Iran - secara teknis dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama - dan meluncurkan rencananya "tekanan maksimum" terhadap Tehran dengan mengembalikan sanksi sebelumnya dan memberlakukan sanksi baru.Pada 16 Januari 2021, hanya empat hari sebelum pelantikan Biden, Trump memerintahkan militer untuk menugaskan kembali Israel ke CENTCOM, komando kombatan Timur Tengahnya, yang bertujuan untuk memaksa pemerintahan Biden meninggalkan diplomasi dan mengadopsi kerangka kerja yang disebutnya "tekanan maksimum",” kampanye di Iran.Sementara militer AS, secara historis, agak kontra-intuitif menjaga Zionis Israel di bawah Komando Eropa, atau EUCOM, untuk menghindari ketegangan dengan sekutu Arab Teluk Persia seperti Arab Saudi, kata laporan itu.“Menempatkan CENTCOM untuk melayani sebagai koordinator pertahanan utama AS dengan Zionis Israel alih-alih EUCOM akan mengakui realitas politik baru di Timur Tengah di bawah Abraham Accords. RUU kami memerlukan studi tentang potensi transisi, yang dapat meningkatkan kerja sama militer AS-Zionis Israel dengan mitra regional dan membantu mengamankan Timur Tengah dengan lebih baik dari ancaman seperti Iran,” kata Senator Tom Cotton dalam siaran pers pada Desember 2020, beberapa hari sebelum Trump memerintahkan militer untuk menugaskan kembali Zionis Israel ke CENTCOM.Sejak Biden berkuasa, kerja sama militer AS-Zionis Israel dengan cepat meluas hingga mencakup latihan angkatan laut bersama yang belum pernah terjadi sebelumnya, sedemikian rupa sehingga Menteri Pertahanan Lloyd Austin juga mengatakan pada April tahun lalu bahwa “latihan itu tidak terbayangkan, tidak terpikirkan, hanya beberapa tahun yang lalu."Kembali pada bulan Januari, AS dan Zionis Israel melakukan latihan militer bersama terbesar mereka dalam sejarah, dengan nama kode Juniper Oak. Sekitar 6.400 tentara Amerika dan 1.500 tentara Zionis Israel berpartisipasi dalam latihan tersebut, yang melibatkan lebih dari 140 pesawat, sebuah kapal induk, dan latihan tembakan langsung dengan lebih dari 180.000 pon amunisi aktif.“Terutama, Juniper Oak melibatkan latihan di mana pesawat Amerika menyediakan layanan pengisian bahan bakar di udara untuk pesawat tempur Israel – kemampuan utama yang tidak dimiliki Zionis Israel dan tanpanya pesawatnya tidak dapat mencapai target Iran – dan latihan yang melibatkan pembom B-52 Amerika yang menjatuhkan bom penghancur bunker pada target yang dirancang menyerupai situs nuklir Iran," tambah laporan itu.Dalam Strategi Keamanan Nasional terbarunya, dokumen perencanaan tingkat tinggi yang merinci ancaman nuklir dan cara menanggapinya, tertanggal Oktober 2022, Gedung Putih juga mengisyaratkan opsi militer.“Kami akan mengejar diplomasi untuk memastikan bahwa Iran tidak akan pernah memperoleh senjata nuklir sambil tetap bersikap dan siap menggunakan cara lain jika diplomasi gagal,” kata dokumen itu.[IT/r]