AS Mendukung Senjata untuk Taiwan Meskipun Beijing Memprotes

IslamTimes - Departemen Luar Negeri telah menyetujui potensi penjualan rudal dan peralatan militer lainnya senilai jutaan dolar ke pulau itu

Departemen Luar Negeri AS telah menyetujui usulan penjualan pasokan militer senilai $619 juta ke Taiwan, termasuk amunisi untuk jet tempur F-16, Pentagon mengumumkan pada hari Rabu (1/3).Kesepakatan itu berisi ratusan High-Speed Anti-Radiation Missiles (HARM) dan Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM), serta rudal latih, sistem pemandu, peluncur serbaguna, suku cadang, perangkat lunak rahasia, dan peralatan lainnya. Kontraktor utama yang tercantum dalam kesepakatan itu adalah Raytheon Missiles & Defense dan Lockheed Martin.Pernyataan pers Pentagon mengklaim bahwa penjualan tersebut “melayani kepentingan nasional, ekonomi, dan keamanan AS dengan mendukung upaya berkelanjutan penerima untuk memodernisasi angkatan bersenjatanya dan mempertahankan kemampuan pertahanan yang kredibel.”Pada saat yang sama, dicatat bahwa penjualan peralatan dan dukungan yang diusulkan ini “tidak akan mengubah keseimbangan militer dasar di kawasan” tetapi akan berfungsi untuk meningkatkan kemampuan Taiwan untuk mempertahankan wilayah udaranya dan meningkatkan keamanan regional.Seorang pejabat Departemen Luar Negeri dikutip oleh CNN mengatakan bahwa kesepakatan itu "konsisten dengan Undang-Undang Hubungan Taiwan," serta kebijakan 'Satu China' Washington, dan akan "berkontribusi pada pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di seluruh Selat Taiwan dan di dalam. wilayah." Dia menambahkan bahwa Taipei akan menggunakan dananya sendiri untuk pembelian amunisi.Sebelum kesepakatan diselesaikan, itu harus melewati Kongres, di mana anggota parlemen akan memiliki waktu 30 hari untuk membahas penjualan dan memutuskan apakah akan membiarkannya dilanjutkan.Beijing telah menanggapi kesepakatan itu dengan mengatakan bahwa itu melanggar prinsip 'Satu China' dan merusak kedaulatan dan kepentingan keamanan China. Berbicara pada konferensi pers pada hari Kamis, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mendesak AS untuk menghentikan penjualan senjata dan kontak militer dengan Taipei.Juru bicara itu juga menegaskan kembali klaim lama Beijing bahwa Taiwan adalah bagian yang tidak dapat dicabut dari China dan menegaskan bahwa “aktivitas separatis” Taipei dan upaya Washington untuk menggunakan pulau itu untuk “menahan China” adalah “akar penyebab” ketegangan di Selat Taiwan.[IT/r]