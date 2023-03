Pasukan Cadangan Israel Menolak untuk Menghadiri Pelatihan saat Protes Massal Berlanjut selama 9 Minggu

IslamTimes - Pilot pesawat tempur cadangan Zionis Israel mengumumkan pada hari Minggu (5/3) bahwa mereka tidak akan menghadiri pelatihan karena ratusan ribu pengunjuk rasa Zionis Israel melanjutkan protes selama tujuh minggu berturut-turut pada Sabtu (4/3) malam atas pemeriksaan yudisial pemerintah.

Sebanyak 37 pilot cadangan dari 40 anggota skuadron tempur ke-69 Angkatan Udara Zionis Israel telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan menghadiri sesi pelatihan yang telah dijadwalkan sebelumnya.Sebanyak 37 pilot pesawat tempur cadangan, dari sebuah unit yang mengkhususkan diri dalam menyerang target jarak jauh dengan Jet F15I Ra'am (Guntur), mengumumkan keputusan mereka kepada kepala angkatan udara dan komandan skuadron mereka, The Jerusalem Post melaporkan. Mereka menambahkan bahwa mereka malah akan menjalankan layanan mereka dengan melakukan protes di luar kantor pemerintah.Dalam beberapa pekan terakhir, semakin banyak tentara cadangan Zionis Israel yang mengancam akan mengabaikan panggilan untuk bertugas jika pemerintah tidak mundur dari rencana pemeriksaan yudisialnya.Sebelumnya pada hari Sabtu, puluhan ribu orang Zionis Israel berunjuk rasa di seluruh entitas Zionis dalam protes akhir pekan kesembilan berturut-turut menentang upaya pemerintah Israel untuk mengubah peradilan secara radikal, dengan sekitar 160.000 diperkirakan di Tel Aviv dan puluhan ribu lainnya di daerah lain.Ketika unjuk rasa utama Tel Aviv berakhir, bentrokan sekali lagi meletus antara polisi pendudukan dan beberapa demonstran, ketika yang terakhir menerobos penghalang untuk memasuki Jalan Raya Ayalon - polisi aksi dan yang disebut Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir telah bersumpah untuk mencegahnya.Polisi menggunakan polisi berkuda dan meriam air untuk melawan para demonstran saat mereka berusaha membubarkan mereka, The Times of Israel melaporkan.Unjuk rasa terbaru di "Tel Aviv" terjadi setelah "hari gangguan" dipanggil pada hari Rabu di beberapa kota di seluruh entitas Zionis, di mana Zionis Israel menutup jalan dan stasiun kereta. Polisi pendudukan menghadapi orang Zionis Israel pada hari Rabu, menggunakan granat kejut dan meriam air, menyebabkan sekitar 39 ditangkap dan 11 lainnya terluka.Di sisi lain, para pemimpin protes mengumumkan pada hari Minggu bahwa Kamis, 9 Maret akan berfungsi sebagai "hari gangguan" berikutnya di sekitar entitas Zionis - peristiwa yang berulang pada Rabu lalu.[IT/r]