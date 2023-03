Jutaan Menanti Bertemu Imam Mahdi: Kami Menantimu Wahai Imam!

IslamTimes - Jutaan orang di seluruh dunia Islam menandai peringatan kelahiran Imam Mahdi (aj), dengan Muslim yang setia merayakan kesempatan itu dan menyerukan kemunculan kembali Imam yang ditunggu-tunggu.

Pemandangan orang-orang yang gembira memperingati kesempatan itu di Iran, Irak, Lebanon, Pakistan, dan Suriah menyapu platform media sosial pada hari Selasa dan Rabu (7-8/3).1189 tahun telah berlalu sejak kelahiran Imam Mahdi (aj), Imam Syiah ke-12 dan terakhir yang mengalami kegaiban pada tahun 260/874, dan pasti akan muncul kembali untuk memenuhi dunia dengan keadilan setelah penuh dengan penindasan.Di kota Karbala Irak, 1189 lilin (menandakan usia Imam) dinyalakan sebagai bagian dari perayaan gembira yang berlangsung setiap tahun pada pertengahan Shaaban dekat makam Imam Hussein (as) dan Abu Al-Fadl Al-Abbas (as).Hampir 4 juta peziarah, termasuk 250.000 orang asing, berada di Karbala untuk acara tersebut, sumber lokal Irak melaporkan.Sementara itu, beberapa acara meriah berlangsung di kota-kota Iran, dengan upacara kembang api khusus diadakan di Masjid Suci Jamkaran.Di Lebanon, suasana meriah terjadi saat perayaan massal diadakan di beberapa kota besar dan kecil di seluruh negeri. Foto dan video yang muncul dari pinggiran selatan Beirut (Dahiyeh) memperlihatkan orang-orang, terutama anak-anak membawakan lagu terkenal "Salam O Mahdi" di beberapa situs.Di Lebanon selatan, penduduk setempat di kota-kota perbatasan meluncurkan balon cahaya menuju wilayah pendudukan Palestina, sebuah langkah yang menandakan harapan yang diwujudkan dengan kemunculan kembali Imam Mahdi (aj).Di Suriah, ratusan orang merayakan ulang tahun Imam Mahdi (as) dengan membagikan makanan dan Al-Quran dibacakan di makam suci Sayyid Zeinab (as) di Damaskus dan di beberapa masjid di Aleppo.Di tempat lain di Kashmir, ratusan orang, termasuk ulama dan mahasiswa, hadir dalam perayaan tersebut, begitu di seluruh kota Pakistan.[IT/r]