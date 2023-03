Rusia Bereaksi terhadap Klaim Aliran Nord Terbaru

IslamTimes - Laporan media Barat yang membebaskan aktor negara NATO dari keterlibatan dalam ledakan yang merusak pipa gas Nord Stream 1 dan 2 memiliki ciri khas kampanye misinformasi yang sinkron, kata Kremlin kepada wartawan pada hari Rabu (8/3).

Sekretaris Pers Dmitry Peskov mengatakan itu tampak seperti upaya untuk mengalihkan perhatian dari pelaku sebenarnya. Laporan yang bersumber secara anonim muncul hanya beberapa hari setelah Kanselir Jerman Olaf Scholz mengunjungi Washington, di mana dia bertemu dengan Presiden AS Joe Biden, dan pejabat lainnya.Pada hari Selasa (7/3), New York Times melaporkan, mengutip pejabat AS dan intelijen baru yang tidak ditentukan, bahwa "kelompok pro-Ukraina" mungkin berada di balik serangan September di jaringan pipa, yang menghubungkan Rusia dan Jerman di bawah Laut Baltik. Sumber outlet yang tidak disebutkan namanya juga mengklaim bahwa "tidak ada warga negara Amerika atau Inggris yang terlibat" dalam insiden tersebut.Pada hari yang sama, penyiar negara Jerman ARD, radio SWR dan surat kabar Die Zeit mengklaim bahwa penyelidik Jerman yang menyelidiki insiden tersebut telah menemukan bahwa kapal pesiar yang dilaporkan digunakan dalam serangan itu adalah milik perusahaan yang berbasis di Polandia yang dimiliki oleh dua orang Ukraina.Bulan lalu, jurnalis veteran AS Seymour Hersh menerbitkan penyelidikan yang menyalahkan Washington karena mendalangi serangan terhadap infrastruktur, yang menghubungkan Rusia ke Jerman. Gedung Putih membantah bertanggung jawab, menyebut tuduhan itu "benar-benar fiksi palsu dan lengkap."Berbicara kepada RIA Novosti, Peskov mengatakan dia terkejut dengan fakta bahwa para pejabat AS yang dikutip dalam laporan dapat membuat dugaan tentang ledakan tersebut tanpa melakukan penyelidikan apapun.Juru bicara Kremlin juga mencatat bahwa Rusia masih belum diundang untuk ikut serta dalam penyelidikan.Kedutaan Rusia untuk AS juga mengomentari artikel NYT, dengan Menteri-Penasihat Andrey Ledenev mengatakan bahwa Moskow menganggap kebocoran anonim “sebagai tidak lebih dari upaya untuk membingungkan mereka yang dengan tulus mencoba mengungkap hal-hal yang paling mendasar dalam kejahatan yang mengerikan ini.”Dia mencatat bahwa berita NYT "langsung mendapat 'lampu hijau' di bidang informasi lokal." Diplomat itu mengatakan perkembangan ini "sangat penting" mengingat upaya pejabat dan jurnalis setempat untuk "secara terang-terangan membungkam" laporan mengejutkan yang dirilis oleh pemenang Hadiah Pulitzer Hersh.[IT/r]