Penembakan Tel Aviv Lukai 3 Orang Israel, 1 Kritis

IslamTimes - Tiga orang Israel terluka, satu kritis, dalam penembakan di Tel Aviv pada Kamis (9/3) malam, lapor media Zionis Israel.

Polisi pendudukan Israel mengatakan penembak melepaskan tembakan ke arah warga Israel yang duduk di luar sebuah kafe di sudut Jalan Dizengoff dan Jalan Ben Gurion.Dia kemudian melarikan diri dari tempat kejadian sambil menembaki orang lain di daerah tersebut, sebelum ditembak mati dalam baku tembak dengan petugas polisi, The Times of Israel melaporkan.Salah satu yang terluka terdaftar dalam kondisi kritis, sementara dua lainnya terdaftar dalam kondisi serius dan sedang, lapor media Zionis Israel, mengutip layanan ambulans Zionis Israel Magen David Adom.Penembak diidentifikasi sebagai Mutaz Salah al-Khawaja yang berusia 23 tahun, seorang Palestina dari kota Ni'lin di Tepi Barat, media Palestina dan Zionis Israel melaporkan, mencatat bahwa al-Khawaja berafiliasi dengan kelompok perlawanan Hamas.Mengomentari serangan itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dalam kunjungan resmi ke Roma, berharap "segera pulih bagi yang terluka" dalam sebuah pernyataan video.Sementara itu pada Kamis malam, peringatan infiltrasi diberikan di apa yang disebut pemukiman Beitar Illit, sebelah barat Bethlehem, lapor media Zionis Israel.Komando Depan Militer Zionis Israel "memerintahkan penduduk di daerah itu untuk tinggal di dalam rumah dan menunggu instruksi lebih lanjut," menurut The Jerusalem Post.Peringatan itu diberikan setelah tas mencurigakan ditemukan di sebuah bus di Beitar Illit, KAN News melaporkan, menambahkan bahwa tas itu “mengeluarkan asap dan dinetralkan oleh penjinak bom.”[IT/r]