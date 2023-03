 China Kecam Pendudukan Ilegal AS di Suriah

IslamTimes - China mengecam anggota parlemen AS atas "pendudukan militer ilegal di Suriah yang hanya memperdalam krisis kemanusiaan negara itu."

Pada jumpa pers hari Jumat (10/3), juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning diminta untuk mengomentari pemungutan suara baru-baru ini oleh Kongres AS untuk memperpanjang intervensi militer di Suriah. Mao menanggapi dengan mendesak Washington untuk "segera mengakhiri pendudukan dan penjarahan ilegal " dan mencabut sanksi yang melumpuhkan yang menargetkan ekonomi Suriah.“Sejak AS memulai campur tangan ilegalnya dalam krisis Suriah, operasi militernya di Suriah telah merenggut banyak nyawa warga sipil tak berdosa dan menyebabkan bencana kemanusiaan yang parah,” katanya, seraya menambahkan bahwa AS telah “dikritik berkali-kali” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan internasional lainnya atas “serangan tanpa pandang bulu yang dapat dianggap sebagai kejahatan perang.”Mao juga memohon Washington untuk “menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah negara lain,” dan untuk menghentikan “bencana kemanusiaan yang memperburuk” di Suriah, di mana gempa baru-baru ini menewaskan lebih dari 7.000 orang. Sanksi ekonomi AS telah mengganggu upaya bantuan setelah bencana, mendorong seruan lebih lanjut dari Beijing untuk mencabut sanksi dan memungkinkan bantuan yang sangat dibutuhkan masuk ke negara itu tanpa hambatan.Republik Rakyat sebelumnya menyoroti pencurian minyak oleh pasukan AS yang ditempatkan di timur laut Suriah yang kaya sumber daya, di mana mereka telah lama bergabung dengan kelompok milisi Kurdi. Pada bulan Januari, Beijing menuduh Washington "bandit" dan "menjarah", mengutip statistik pemerintah daerah yang menyatakan bahwa lebih dari 80% produksi minyak harian Suriah telah "diselundupkan ke luar negeri oleh pasukan pendudukan AS" pada paruh pertama tahun 2022.[IT/r]