Bloomberg: Pentagon Mencari Miliaran untuk Mengganti Amunisi yang Habis

IslamTimes - Bloomberg melaporkan bahwa “Departemen Militer AS mengumumkan rencana untuk meminta lebih dari $300 miliar untuk pengadaan senjata serta upaya penelitian dan pengembangan di tahun fiskal mendatang.”

Pengeluaran dilaporkan akan fokus pada penggantian amunisi yang dikirim ke Kiev dan meningkatkan kemampuan AS untuk melawan China.Menurut dokumen anggaran internal yang dilihat oleh outlet berita, Pentagon mencari total $170 miliar untuk senjata baru. Dari jumlah ini, $76,8 miliar diminta untuk Angkatan Laut dan Marinir, $61 miliar untuk Angkatan Udara dan Antariksa, dan $15,7 miliar untuk Angkatan Darat, kata laporan itu.Secara khusus, Departemen Militer meminta $400 juta untuk memperoleh versi baru sistem pertahanan udara Stinger, $199 juta untuk membeli 541 rudal anti-lapis baja Javelin, dan $179 juta untuk membeli 28 Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi [HIMARS] tambahan. AS telah menyediakan semua jenis persenjataan ini ke Kiev untuk membantunya berperang melawan Rusia.“Pentagon juga ingin meningkatkan stok rudal jarak jauhnya, yang akan sangat penting jika terjadi konfrontasi militer langsung dengan China,” kata laporan itu.Selain itu, Pentagon dilaporkan juga meminta $145 miliar untuk proyek penelitian dan pengembangan. Ini termasuk $46 miliar yang akan dialokasikan untuk Angkatan Udara, $27 miliar untuk Angkatan Laut, dan $15,7 miliar untuk Angkatan Darat.Dokumen tersebut dijadwalkan untuk dirilis pada hari Senin, menurut Bloomberg. Tahun fiskal baru dimulai pada 1 Oktober.Permintaan yang dilaporkan Pentagon datang setelah pemerintahan Presiden AS Joe Biden menerbitkan proposal anggaran pada hari Kamis yang akan memerlukan peningkatan pengeluaran pertahanan sebesar 3,2% menjadi total $842 miliar pada tahun 2024, dengan $6 miliar dijanjikan untuk Ukraina.[IT/r]