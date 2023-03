Pensiunan Jenderal: China Bisa Mengalahkan Manuver AS 'Tanpa Melepaskan Tembakan' 

IslamTimes - Beijing berada di atas angin di Pasifik Barat, mantan wakil kepala staf Angkatan Darat AS telah memperingatkan.

AS akan kalah jika terlibat dalam konfrontasi militer langsung dengan China atas Taiwan, mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat AS Jack Keane menyarankan.China memiliki “lebih banyak kapal, lebih banyak pesawat, [dan] lebih banyak rudal ofensif dan defensif daripada Amerika Serikat” di Pasifik Barat, Keane mengklaim pada hari Jumat (9/3) dalam komentarnya kepada Fox News, di mana dia bekerja sebagai analis strategis senior.Pensiunan jenderal itu memperkirakan, bagaimanapun, bahwa Beijing kemungkinan akan memilih strategi yang berbeda di mana dia akan berusaha untuk mengendalikan Taiwan dengan memberlakukan blokade total.Pensiunan jenderal itu berargumen bahwa China dapat menang "tanpa melepaskan tembakan", daripada terlibat dalam konfrontasi yang merugikan. Untuk memastikan hasil itu, kepemimpinan di Beijing perlu membangun kendali atas wilayah udara dan jalur laut Taiwan, saran Keane.AS akan disarankan untuk meningkatkan “kemampuan pencegahannya” di wilayah tersebut untuk “mencegah perang,” tambah pensiunan jenderal itu. Untuk tujuan ini, Keane menyatakan bahwa Washington harus meningkatkan produksi senjata serta mempersenjatai Taipei.Menurut pensiunan jenderal itu, tugas penting lainnya bagi AS adalah memastikan bahwa kekuatan regional seperti Australia, Korea Selatan, Jepang, dan Filipina ikut serta jika Washington berhadapan dengan Beijing secara militer.Berbicara kepada para delegasi Kongres Rakyat Nasional China hari Minggu lalu, Perdana Menteri Li Keqiang yang akan keluar menekankan tekad Beijing untuk "memajukan proses reunifikasi damai China" sambil mengambil langkah tegas untuk menentang kemerdekaan Taiwan.Pejabat itu juga mengumumkan peningkatan 7,2% dalam pembelanjaan pertahanan China, menjadikannya sekitar $230 miliar.Dalam beberapa tahun terakhir, pejabat senior China, termasuk Presiden Xi Jinping, telah berulang kali menegaskan bahwa opsi militer terkait Taiwan tidak dapat diabaikan.Taiwan secara de facto merdeka sejak 1949, ketika pihak yang kalah dalam perang saudara Tiongkok melarikan diri ke pulau itu dan mendirikan pemerintahannya sendiri. Sementara sebagian besar negara, termasuk AS, mengaku mematuhi prinsip 'Satu China' dan tidak mengakui Taiwan sebagai negara merdeka, pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu telah lama menikmati hubungan dekat dengan Washington.China menganggap Taiwan sebagai bagian yang tidak dapat dicabut dari wilayahnya yang untuk sementara diduduki oleh separatis.[IT/r]