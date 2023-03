SVB Runtuh: Kekhawatiran Krisis Keuangan Setelah Bank Gagal, Pemerintah AS Mengesampingkan Bailout

IslamTimes - Regulator AS bergegas menyita aset Silicon Valley Bank [SVB] pada hari Jumat (10/3) setelah menjalankan bank, kegagalan terbesar lembaga keuangan sejak puncak krisis keuangan lebih dari satu dekade lalu.

Silicon Valley, bank terbesar ke-16 di negara itu, bangkrut setelah deposan – sebagian besar pekerja teknologi dan perusahaan yang didukung modal ventura – bergegas menarik uang mereka minggu ini karena kecemasan atas situasi bank menyebar.Bank tidak dapat lagi mengatasi penarikan besar-besaran pelanggannya dan upaya terakhirnya untuk mengumpulkan uang baru tidak berhasil.Oleh karena itu otoritas AS secara resmi mengambil alih bank tersebut dan mempercayakan pengelolaannya kepada badan AS yang bertanggung jawab untuk menjamin simpanan, Federal Deposit Insurance Corporation [FDIC].Sedikit diketahui masyarakat umum, SVB memiliki spesialisasi dalam pembiayaan start-up dan telah menjadi salah satu bank terbesar di AS berdasarkan ukuran aset: pada akhir tahun 2022, ia memiliki aset $209 miliar [€196 miliar] dan sekitar $175,4 miliar [€164,5 miliar] dalam deposito.Kematiannya tidak hanya mewakili kegagalan bank terbesar sejak Washington Mutual pada tahun 2008, tetapi juga kegagalan bank ritel terbesar kedua di Amerika Serikat.Menteri Keuangan AS Janet Yellen memanggil beberapa regulator sektor keuangan bersama pada hari Jumat untuk membahas situasi tersebut, mengingatkan mereka bahwa dia memiliki "kepercayaan penuh" pada kemampuan mereka untuk mengambil tindakan yang tepat dan bahwa sektor perbankan tetap "tangguh".Empat bank terbesar AS kehilangan $52 miliar [€49 miliar] di pasar saham pada hari Kamis (9/3) dan setelahnya, bank-bank Asia dan kemudian Eropa mengalami kejatuhan.Kekhawatiran tentang kegagalan SVB telah menyebar ke seluruh dunia, karena investor mencemaskan risiko yang lebih luas terhadap sektor perbankan global dan potensi efek limpahan.Di Paris, Société Générale kehilangan 4,49 persen, BNP Paribas 3,82 persen dan Crédit Agricole 2,48 persen. Di tempat lain di Eropa, bank Jerman Deutsche Bank turun 7,35 persen, bank Inggris Barclays 4,09 persen dan UBS Swiss 4,53 persen.Di Wall Street, bank-bank besar pulih pada hari Jumat setelah kekalahan hari sebelumnya: JPMorgan Chase mengambil 2,54 persen sementara Bank of America dan Citigroup kehilangan kurang dari 1 persen.Bank menengah atau lebih fokus pada satu jenis pelanggan, di sisi lain, menghadapi gejolak yang lebih besar, dengan First Republic, misalnya, turun hampir 15 persen dan Signature Bank, dekat dengan adegan cryptocurrency, turun 23 persen.Selain itu, runtuhnya SVB, yang mendekati start-up China, telah menimbulkan kekhawatiran yang meluas di China, di mana serangkaian pendiri dan perusahaan bergegas menenangkan investor dengan mengatakan bahwa eksposur mereka tidak signifikan atau tidak ada.SPD Silicon Valley Bank, yang dimiliki 50-50 dimiliki oleh SVB dan mitra lokal Shanghai Pudong Development Bank, mengatakan pada hari Sabtu bahwa operasinya "sehat"."Bank memiliki struktur tata kelola perusahaan standar dan neraca independen," katanya dalam sebuah pernyataan. “Sebagai bank teknologi pertama di China, SPD Silicon Valley Bank berkomitmen untuk melayani perusahaan sains dan teknologi China, dan selalu beroperasi dengan baik sesuai dengan hukum dan peraturan China.”Sehubungan dengan itu, Presiden AS Joe Biden mengatakan pada hari Minggu bahwa atas arahannya Menteri Keuangan Janet Yellen dan penasihat ekonomi utamanya Lael Brainard bekerja dengan regulator keuangan untuk memastikan rumah tangga dan bisnis yang terkena dampak kegagalan SVB dan Bank Tanda Tangan dapat mengakses simpanan mereka, dan dia berjanji untuk menahan mereka yang bertanggung jawab akuntabel.“Saya senang mereka mencapai solusi cepat yang melindungi pekerja Amerika dan usaha kecil, serta menjaga keamanan sistem keuangan kita. Solusinya juga memastikan uang pembayar pajak tidak dipertaruhkan,” kata Biden dalam pernyataannya.“Saya dengan tegas berkomitmen untuk meminta pertanggungjawaban penuh dari mereka yang bertanggung jawab atas kekacauan ini dan melanjutkan upaya kami untuk memperkuat pengawasan dan regulasi bank-bank besar sehingga kami tidak berada dalam posisi ini lagi,” tambahnya.Pejabat keuangan memberi pengarahan kepada kelompok bipartisan anggota parlemen dari kedua kamar Kongres pada Minggu malam, dan Biden berencana untuk membuat pernyataan pada Senin tentang mempertahankan "sistem perbankan yang tangguh".Pemerintahan Biden memutuskan untuk bergerak maju dengan tindakan darurat yang dramatis pada hari Minggu untuk memperluas backstop federal ke semua simpanan Silicon Valley Bank untuk memastikan akses ke semua dana tersebut pada hari Senin, menurut seorang pejabat senior Departemen Keuangan.Dalam wawancara dengan CBS Sunday, Yellen mengatakan pemerintah AS ingin "memastikan bahwa masalah yang ada di satu bank tidak menular ke bank lain yang sehat."Dia menambahkan bahwa pemerintah sedang bekerja dengan agen penjamin simpanan AS, FDIC, pada "penyelesaian" situasi di SVB, di mana sekitar 96 persen simpanan tidak ditanggung oleh jaminan penggantian FDIC."Saya yakin mereka [FDIC] sedang mempertimbangkan berbagai opsi yang tersedia termasuk akuisisi," katanya.Senator Demokrat Virginia Mark Warner mengatakan dalam sebuah wawancara dengan ABC pada hari Minggu bahwa "hasil terbaik" adalah menemukan pembeli SVB sebelum pasar dibuka di Asia.Kontrak berjangka pada indeks andalan bursa saham Tokyo dan Hong Kong menunjukkan penurunan pembukaan di bawah 2 persen.Sejak Jumat, ada seruan dari sektor teknologi dan keuangan untuk bailout.Yellen mengatakan reformasi yang dilakukan setelah krisis keuangan 2008 berarti pemerintah tidak mempertimbangkan opsi untuk SVB ini."Selama krisis keuangan, ada investor dan pemilik bank besar sistemik yang ditebus ... dan reformasi yang telah dilakukan berarti kita tidak akan melakukannya lagi," katanya.[IT/r]