Pembicaraan Damai Yaman Semakin Intensif setelah Kesepakatan Iran-Saudi

IslamTimes - Upaya diplomatik untuk menengahi perdamaian di Yaman dipercepat setelah Iran dan Arab Saudi sepakat untuk membangun kembali hubungan diplomatik pekan lalu, utusan khusus PBB Hans Grundberg melaporkan ke Dewan Keamanan.

Utusan PBB telah mengunjungi Teheran dan Riyadh setelah kesepakatan yang ditengahi oleh China“Upaya diplomatik intensif sedang berlangsung di berbagai tingkat untuk mengakhiri konflik di Yaman,” kata Grundberg pada hari Rabu (15/3), setelah kembali dari Tehran dan Riyadh. “Kami saat ini menyaksikan pembaruan momentum diplomatik regional, serta perubahan langkah dalam ruang lingkup dan kedalaman diskusi.”Iran dilaporkan telah setuju untuk berhenti memasok senjata ke Houthi Yaman, Wall Street Journal melaporkan pada hari Kamis (16/3), mengutip pejabat AS dan Saudi yang tidak disebutkan namanya. Tehran secara resmi membantah mengirim senjata ke Houthi, dan misi Iran di PBB menolak mengomentari klaim tersebut.Houthi adalah Muslim Syiah, sama seperti Iran, sedangkan Saudi mengikuti cabang Islam Sunni Salafi. AS telah mendukung keterlibatan militer Riyadh di Yaman, melabeli Houthi sebagai "proksi Iran", yang telah dibantah oleh Teheran dan pemerintah di Sanaa.Jumat lalu, bagaimanapun, Arab Saudi dan Iran mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk membangun kembali hubungan diplomatik – yang diputuskan oleh Riyadh pada tahun 2016 – dan bekerja untuk meningkatkan “perdamaian dan keamanan regional dan internasional.” Kesepakatan itu sendiri, serta peran China sebagai mediator, telah ditafsirkan secara luas sebagai pukulan terhadap pengaruh AS di Teluk Persia.Pada hari Minggu, kantor berita negara Iran IRNA mengutip pejabat pemerintah yang mengatakan bahwa kesepakatan itu akan membantu menghidupkan kembali gencatan senjata, “membantu memulai dialog nasional, dan membentuk pemerintahan nasional yang inklusif di Yaman.”Arab Saudi dan beberapa sekutunya mulai membom Yaman pada Maret 2015, akhirnya mengerahkan pasukan darat untuk berperang melawan Houthi, yang telah menggulingkan presiden pro-Saudi. Gencatan senjata tentatif yang dicapai Maret lalu secara resmi berakhir pada Oktober, tetapi permusuhan skala besar belum dilanjutkan.PBB memperkirakan konflik bertahun-tahun di Yaman telah merenggut sedikitnya 377.000 nyawa, 150.000 di antaranya karena kekerasan dan sisanya karena kelaparan dan penyakit. Sekitar empat juta orang telah mengungsi.[IT/r]