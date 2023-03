Jajak Pendapat: Orang Amerika Memandang Perang Irak sebagai Kesalahan 

IslamTimes - Dua dekade setelah AS menginvasi Irak, mayoritas orang Amerika menyadari bahwa perang adalah sebuah kesalahan, menurut jajak pendapat Axios/Ipsos yang dirilis minggu ini. Sementara dua pertiga orang Amerika menyetujui aksi militer pada tahun 2003, sekitar 61% sekarang percaya bahwa itu adalah keputusan yang salah.

Dua puluh tahun setelah invasi, opini publik tentang perang telah berbalik dan sebagian besar percaya itu membuat AS kurang aman.Ketika invasi darat AS ke Irak dimulai pada 20 Maret 2003, hanya 26% responden jajak pendapat Pew yang menentang aksi militer untuk menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein.Dukungan sangat condong oleh afiliasi politik, dengan 83% dari Partai Republik mendukung invasi dibandingkan dengan 52% dari Demokrat. Perpecahan itu terus berlanjut dua dekade kemudian, dengan mayoritas yang jauh lebih kecil (58%) dari Partai Republik masih bersikeras bahwa AS berhak untuk menginvasi. Hanya 26% dari Demokrat yang masih menganggap itu ide yang bagus.Mayoritas orang Amerika – 67% – tidak percaya perang di Irak membuat AS lebih aman, menurut jajak pendapat Ipsos, yang dilakukan minggu lalu di antara 1.018 orang Amerika yang berusia di atas 18 tahun.Namun, sekitar tiga perempat orang Amerika mengatakan mereka ingin AS tetap menjadi "pemimpin global", dan sekitar 54% percaya bahwa "fokus" keseluruhan Washington pada pertahanan nasional dan keamanan dalam negeri dalam dua dekade terakhir telah membuat AS lebih aman.Sebagian besar dukungan awal untuk perang didasarkan pada klaim palsu oleh pemerintahan dan media Presiden George W. Bush, yang mencetak ulang klaim fantastis tentang senjata pemusnah massal Irak. Meskipun kabinet Bush tidak pernah secara eksplisit memberi tahu orang Amerika bahwa Hussein berperan dalam serangan teroris 9/11, 57% responden jajak pendapat Pew tahun 2003 tetap mempercayai hal ini. Sekitar 44% responden masih ragu siapa yang "benar" tentang perang: mereka yang "total" mendukungnya, menentangnya sejak awal, atau mereka yang akhirnya berubah pikiran.Irak zaman modern sangat jauh dari surga demokrasi yang dijanjikan rakyatnya ketika Bush dengan terkenal menyatakan "Misi Selesai" pada tahun 2003. Invasi dan pendudukan berikutnya di Irak akhirnya menyebabkan kematian hingga setidaknya 210.000 warga sipil, menurut untuk proyek Hitung Tubuh Irak.Terjerumus ke dalam ketidakstabilan, negara itu menjadi tempat berkembang biak bagi jihadisme, dan sebagian besar wilayah utara Irak jatuh di bawah kendali teroris Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS) setelah penarikan sebagian AS pada tahun 2011. Sekitar 2.500 tentara AS masih ditempatkan tiga tahun setelah pemerintah Irak memerintahkan mereka untuk pergi. Menurut data Pentagon tahun 2019, total kerugian prajurit Amerika selama seluruh perang Irak berjumlah 4.487 orang.[IT/r]