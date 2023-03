Trump Memprediksi Penangkapan atas Pembayaran Stormy Daniels

Donald Trump, formr US President in Texas

IslamTimes - Mantan Presiden AS Donald Trump telah memperingatkan bahwa dia akan “ditangkap pada hari Selasa (21/3),” dalam postingan dengan huruf besar-besar di platform Truth Social miliknya pada hari Sabtu (18/3), memuji “pembocoran ilegal dari kantor kejaksaan distrik Manhattan yang korup & sangat politis” atas pengetahuannya terlebih dahulu. .

Mantan presiden AS itu telah meminta para pengikutnya untuk "memprotes, ambil kembali negara kita", jika dia ditangkap pada hari Selasa (21/3)“Tanpa kejahatan yang dapat dibuktikan, & berdasarkan dongeng lama & sepenuhnya dibantah (oleh banyak jaksa lainnya), kandidat Republik terkemuka & mantan presiden Amerika Serikat, akan ditangkap pada hari Selasa minggu depan ,” prediksi Trump, mendesak para pengikutnya untuk “memprotes, ambil kembali bangsa kita!”Ketika dihubungi untuk dimintai komentar oleh Fox News pada hari Jumat, kantor Kejaksaan Distrik Manhattan Alvin Bragg tidak akan mengkonfirmasi atau menyangkal apakah dia berencana untuk mengeluarkan dakwaan atas pelanggaran dana kampanye untuk dugaan pembayaran uang suap kepada kandidat Trump kepada aktris porno Stormy Daniels pada tahun 2016 .Trump diundang untuk bersaksi di hadapan dewan juri awal bulan ini terkait skandal Stormy Daniels, sebuah langkah yang banyak ditafsirkan sebagai awal dari dakwaan. Jika demikian, dia akan menjadi mantan presiden AS pertama yang didakwa secara pidana, yang pada akhirnya beberapa lembaga penegak hukum dilaporkan sedang mendiskusikan "persiapan keamanan".Pengacara Trump, Joe Tacopino, mengecam jaksa karena telah "mempersenjatai sepenuhnya" sistem hukum, menunjukkan bahwa kejahatan yang dituduhkan - memalsukan catatan - adalah pelanggaran ringan dan hanya menjadi tindak pidana jika jaksa dapat membuktikan bahwa hal itu dilakukan dengan sengaja dan jahat.Tacopino menambahkan bahwa Trump tidak dapat dituntut di negara bagian New York atas tuduhan pemilihan federal, dan karena dana pribadi Trump digunakan untuk membayar aktris porno tersebut, pembayaran tersebut sama sekali bukan biaya kampanye.Mantan pengacara Trump, Michael Cohen, telah mengakui membayar $130.000 kepada Daniels agar dia tidak mempublikasikan perselingkuhannya dengan maestro real estat setelah perwakilan bintang porno itu berusaha menjual ceritanya ke National Enquirer. Namun, mantan presiden itu membantah sebenarnya berselingkuh dengan Daniels.Michael Avenatti, pengacara yang mewakili Daniels dalam upayanya untuk melepaskan diri dari perjanjian non-disclosure yang dia tandatangani dengan Cohen, dijatuhi hukuman empat tahun penjara tahun lalu karena menipu aktris film dewasa sekitar $300.000.[IT/r]