Korea Utara Menembakkan 'Tembakan Peringatan' Keempat dalam Seminggu

IslamTimes - Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) telah meluncurkan rudal balistik jarak pendek pada Minggu (19/3) pagi, militer Korea Selatan melaporkan. Seoul mengklaim bahwa ini adalah tes keempat dalam waktu hanya satu minggu.

Militer Korea Selatan mengatakan pihaknya mendeteksi peluncuran rudal balistik jarak pendek pada Minggu pagiPyongyang telah menyatakan bahwa unjuk kekuatan diperlukan karena latihan militer bersama yang diadakan oleh Washington dan Seoul di semenanjung.Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengatakan roket ditembakkan dari pantai barat DPRK pada pukul 11:05 waktu setempat dan menempuh jarak 800 km (500 mil) sebelum mencapai target di Laut Timur (dikenal sebagai Laut Jepang di tempat lain), seperti dikutip oleh media.Dalam sebuah pernyataan, pejabat militer Korea Selatan mencatat bahwa angkatan bersenjata negara itu “mempertahankan postur kesiapan penuh dalam kerja sama yang erat dengan Amerika Serikat” untuk mengantisipasi “peluncuran tambahan.”Penjaga Pantai Jepang juga mengkonfirmasi peluncuran rudal terbaru Korea Utara.Komando Indo-Pasifik AS juga mengonfirmasi peluncuran yang digambarkannya sebagai "destabilisasi", menambahkan bahwa rudal tersebut "tidak menimbulkan ancaman langsung bagi personel atau wilayah AS, atau sekutu kami". Pejabat militer Amerika menegaskan kembali komitmen "kuat" Washington untuk membela Korea Selatan dan Jepang.Kantor berita Korea Selatan Yonhap melaporkan bahwa pembom strategis B-1B berkemampuan nuklir AS kembali “untuk latihan bersama pada hari Minggu, hanya 16 hari setelah penempatan sebelumnya.”Pada hari Kamis, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengamati peluncuran rudal balistik antarbenua (ICBM) Hwasong-17 – yang, katanya, dimaksudkan untuk “menyerang rasa takut ke musuh” dan “menghalangi perang,” seperti dikutip oleh negara. -menjalankan Kantor Berita Pusat Korea.Tes tersebut mengikuti beberapa tes lain yang telah dilakukan dalam beberapa hari terakhir.Pyongyang mengatakan peningkatan peluncuran rudal baru-baru ini sebagai tanggapan atas latihan militer AS-Korea Selatan yang sedang berlangsung, yang disebut 'Freedom Shield'. Korea Utara telah berulang kali menyatakan bahwa mereka menganggap latihan itu sebagai persiapan untuk agresi militer.Korea Selatan dan AS menggambarkan latihan tersebut, yang dimulai pada hari Senin dan diharapkan selesai pada hari Kamis, sebagai yang terbesar sejak 2017. Kedua sekutu bersikeras bahwa tindakan DPRK, termasuk jumlah rekor peluncuran rudal pada tahun 2022, membuat latihan diperlukan.[IT/r]