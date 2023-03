Musk: Penangkapan Akan Membuat 'Terobosan' bagi Trump di Pemilu 2024 

IslamTimes - Jika mantan Presiden AS Donald Trump ditangkap minggu depan, dia akan memenangkan pemilu 2024 dalam "terobosan", prediksi pemilik Twitter Elon Musk pada hari Sabtu (18/3). Miliarder itu menanggapi klip Fox News yang membahas kemungkinan mantan presiden itu "diborgol" dan diproses melalui sistem pengadilan Kota New York.

Mantan presiden AS itu memperkirakan dia akan ditahan pada Selasa atas tuduhan memalsukan catatan bisnis"Jika ini terjadi, Trump akan terpilih kembali dengan kemenangan telak," cuit Musk, balasan dari prediksi serupa - meskipun kurang tegas - dari pengacara Kanada @thevivafrei.Pendapat bahwa skenario ini mungkin mendorong mantan bintang reality TV itu kembali ke Gedung Putih tampaknya diamini oleh Trump sendiri. Dia memberi tahu para pengikutnya tentang penangkapannya yang akan datang di Truth Social pada hari Sabtu (18/3), mendesak mereka untuk "memprotes, ambil kembali negara kita!" Dia lebih lanjut mengklaim bahwa kantor Kejaksaan Manhattan sedang mendiskusikan langkah-langkah untuk menangani protes oleh pendukung Trump, jika dia ditangkap.Dakwaan yang diprediksi mantan presiden, atas apa yang diharapkan menjadi tuduhan pelanggaran dana kampanye, akan menjadi yang pertama dari jenisnya dalam sejarah AS. Bahkan mantan Presiden Richard Nixon tidak dituntut setelah dia mengundurkan diri dari jabatannya menyusul skandal Watergate.Pengacara Trump menuduh jaksa penuntut Alvin Bragg, jaksa wilayah Manhattan, telah "mempersenjatai" sistem hukum, memanfaatkan tuduhan pelanggaran ringan yang tidak dianggap layak oleh jaksa federal untuk dituntut menjadi tindak pidana berat. Jika dia dinyatakan bersalah sebelum November 2024, itu berpotensi menjauhkannya dari Gedung Putih.Ketika FBI melakukan penggerebekan malam hari di perkebunan Trump di Mar-a-Lago Florida musim panas lalu, New York Times menyatakan keprihatinannya bahwa taktik berat badan tersebut akan menggembleng basis mantan presiden, dengan gejolak pemilu yang dihasilkan tidak hanya memungkinkan Partai Republik untuk merebut kontrol Kongres, tetapi memberi Trump nominasi 2024 di atas piring perak.Sementara Partai Republik merebut kembali Dewan Perwakilan Rakyat, pemilu paruh waktu jauh dari kekalahan partisan yang diharapkan oleh banyak orang di sayap kanan, dengan Senat tetap berada di tangan Demokrat. Meskipun peringkat persetujuan Presiden petahana Joe Biden berada di dekat rekor terendah, bahkan di antara mereka yang ada di partainya sendiri, sebagian besar jajak pendapat yang mengadu dia melawan Trump membuat Biden memimpin dengan beberapa poin. Namun, penangkapan dapat dengan mudah mendorong Trump ke atas, menurut Musk dan banyak lainnya.[IT/r]