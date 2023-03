Mentan Letnan dan Ilmuan: AS Tidak Menemukan WMD, Tetapi Menanamnya Sendiri di Irak

IslamTimes - Washington tidak menemukan bukti senjata pemusnah massal (WMD) di Irak; namun, mereka menanam amunisi semacam itu di negara Arab dengan membawa pejabat yang tidak kompeten dan korup ke tampuk kekuasaan, menurut seorang mantan ilmuwan nuklir dan mantan letnan tentara Irak.

Hampir dua puluh tahun setelah Amerika Serikat menginvasi Irak pada 20 Maret 2003 dan meninggalkan jejak kehancuran, kematian dan kekacauan di negara Arab itu dan wilayah Timur Tengah berdasarkan dugaan kepemilikan WMD yang sebenarnya oleh Irak, dan dugaan ancaman yang mereka timbulkan, militer dan komunitas ilmiah mengatakan bahwa tidak ada jejak WMD di Irak.“Pasukan AS tidak menemukan Senjata Pemusnah Massal; tetapi mampu menanam Senjata Pemusnah Massal dalam bentuk partai-partai dan gubernur yang memerintah Irak untuk kepentingan mereka sendiri dan menghancurkannya lebih dari yang dilakukan penjajah,” kata mantan letnan Irak Jalil Khalaf Shuwail al-Muhammadawi menjelang peringatan 20 tahun invasi militer pimpinan AS.Hamed al-Bahli, seorang ilmuwan nuklir, juga mengatakan bahwa pemeriksa senjata PBB dikirim pada tahun sebelum intervensi tetapi hampir tidak menemukan apa pun.“Kepala Tim Inspeksi Internasional menyatakan bahwa Irak bebas dari Senjata Pemusnah Massal,” katanya di bekas Pusat Penelitian Nuklir al-Tuwaitha, yang terletak 18 kilometer (lebih dari 11 mil) tenggara Baghdad.Dia menambahkan “Mereka telah menghancurkan semua fasilitas… yang diperuntukkan pada tahun 1980-an dan 1990-an untuk tujuan ini. Oleh karena itu, dia menyerahkan dokumen yang menyatakan bahwa Irak bebas dari Senjata Pemusnah Massal.”Namun demikian, pemerintahan Bush menginvasi Irak, dan menyerang negara itu dengan serangan udara dan pasukan darat, dengan dampak yang menghancurkan.Pada tahun 2005, pemilihan yang diselenggarakan AS diadakan di Irak, dan media Barat menyatakan bahwa banyak yang menyambut mereka setelah lebih dari dua dekade pemerintahan diktator Saddam Hussein digulingkan.Muhammadawi menyatakan bahwa mereka adalah 'WMD' versi AS sendiri. Meskipun tidak ada saran bahwa AS secara eksplisit mencoba mempengaruhi hasil pada saat itu, laporan kontemporer menunjukkan peningkatan besar kekerasan sektarian di antara kelompok-kelompok yang berbeda di tahun-tahun berikutnya, karena kurangnya kepemimpinan dan korupsi yang mengakar.“Negara kuno ini dihancurkan oleh mesin AS dan Barat dan dikembalikan ke Abad Pertengahan, seperti yang dikatakan mantan Menteri Luar Negeri James Baker kepada Menteri Luar Negeri Irak saat itu Tariq Aziz, 'kami akan membawa Anda kembali ke Abad Pertengahan jika Anda melanjutkan rencana Anda. keras kepala,'” kata Muhammadawi.“Semuanya hancur. Kota, jembatan, pabrik, tenaga listrik, dan Bagdad dan semua kota dijarah, … semua cadangan negara dijarah. Irak berubah menjadi negara yang telanjang, melarat, hancur tak berdaya,” sesalnya.Kebencian hanya diintensifkan dengan laporan media tentang pasukan AS yang menganiaya tahanan Irak di penjara Abu Ghraib di sebelah barat Baghdad. Metode-metode penyiksaan yang dikenakan termasuk larangan tidur, menyelubungi tahanan, memainkan musik keras, melepaskan semua pakaian tahanan, memaksa mereka untuk berdiri dalam apa yang disebut “posisi stres”, dan penggunaan anjing.“Skandal yang terungkap di penjara Abu Ghraib yang dikuasai AS sangat menggema, memalukan. Mereka memperlakukan tahanan Irak dengan cara yang mempermalukan peradaban Amerika dan Eropa sembari mempertahankan kebebasan dan perlakuan manusiawi,” kata Muhammadawi.Bahli juga berpendapat bahwa pasukan AS mungkin tidak menemukan WMD yang sebenarnya, tetapi persenjataan mereka sendiri memiliki dampak yang bertahan lama.“Ada senjata yang dilarang secara internasional, mengandung depleted uranium. … Akibatnya, banyak orang yang mengidap berbagai penyakit seperti kanker, keguguran, dan cacat lahir. Intensitas pengeboman di Basra, Bagdad, dan daerah lain menyebabkan dampak yang sangat signifikan,” katanya.Pasukan Amerika mengaku menggunakan ratusan ton senjata depleted uranium di Irak, dan dampak kesehatan dari penggunaan persenjataan di negara itu belum diketahui. Laporan ilmiah telah menemukan anekdot kenaikan cacat lahir dan tingkat kanker.[IT/r]