Badan Intelijen Rusia: AS Gunakan Kelompok Teroris untuk Merusak Situasi di Suriah 

IslamTimes - Badan Intelijen Luar Negeri Rusia memperingatkan bahwa AS terus menggunakan kelompok teroris di Suriah untuk merusak posisi pemerintah Suriah.

"Komando Pusat pasukan AS berencana untuk membentuk batalion teroris untuk melakukan tindakan permusuhan terhadap pemerintah Suriah yang sah," kata Direktur Badan Intelijen Luar Negeri Rusia, Sergey Naryshkin seperti dikutip situs RT dalam sebuah pernyataan.“Dia (AS) bermaksud untuk memasok organisasi teroris dengan lusinan kendaraan 4WD yang dilengkapi dengan artileri kaliber tinggi, selain sistem pertahanan udara,” tambah Naryshkin.Naryshkin lebih lanjut mencatat bahwa koordinasi tindakan subversif ini dikelola dari pangkalan militer AS di daerah al-Tanf di provinsi Homs.“Perwakilan Komando Pusat Angkatan Bersenjata AS, bersama dengan anggota dari dinas intelijen, terlibat dalam perencanaan operasi besar melawan pasukan pemerintah dan struktur negara di Suriah,” ungkap dinas intelijen tersebut.Naryshkin menambahkan bahwa teroris Daesh [bahasa Arab untuk 'ISIS/ISIL'] juga bertugas mengobarkan permusuhan di berbagai wilayah di Suriah dan membentuk beberapa kelompok ekstremis yang telah menerima pelatihan khusus untuk berpartisipasi dalam serangan teroris.Dia menekankan bahwa kerja sama yang erat antara AS dan teroris menempatkan mereka pada pijakan yang sama, menambahkan bahwa kegiatan tersebut merupakan manifestasi dari terorisme negara.[IT/r]