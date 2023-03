AS Akan Membangun Pangkalan Militer Baru di dekat Laut China Selatan

IslamTimes - Amerika Serikat akan membangun empat pangkalan militer baru yang "tersebar" di sekitar Filipina, demikian dikonfirmasi oleh presiden negara itu, Ferdinand Marcos Jr. Dia menambahkan bahwa setidaknya satu fasilitas akan ditempatkan di dekat rangkaian pulau yang disengketakan yang diklaim oleh China dan beberapa negara lainnya.

Beijing telah memperingatkan bahwa negara-negara di Asia-Pasifik tidak boleh membiarkan diri mereka "dipaksa atau digunakan" oleh WashingtonBerbicara kepada wartawan pada hari Rabu (22/3), pemimpin Filipina menawarkan perincian tambahan tentang instalasi baru, yang pertama kali diungkapkan bulan lalu sebagai bagian dari Perjanjian Kerjasama Pertahanan yang Ditingkatkan (EDCA) dengan Washington. Namun, dia mengatakan dia tidak dapat mengungkapkan lokasi persisnya sampai pengumuman resmi dibuat bersama AS.“Ada empat lokasi tambahan yang tersebar di sekitar Filipina – ada beberapa di utara, ada beberapa di sekitar Palawan, ada beberapa lagi di selatan,” katanya, seraya menambahkan bahwa pangkalan tersebut akan membantu mempertahankan pulau terbesar di negara itu, Luzon.Palawan adalah salah satu wilayah paling barat Filipina, dan terletak sekitar 200 mil (320 kilometer) timur kepulauan Spratly yang disengketakan di Laut China Selatan, yang juga dikenal dengan beberapa nama lokal lainnya. Enam negara telah mengklaim bagian dari gugusan pulau kecil itu, di antaranya China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei, serta Filipina, meskipun pejabat AS telah berulang kali menolak klaim Beijing sebagai "melanggar hukum".Pangkalan Amerika di Luzon, sementara itu, kemungkinan besar akan dibangun dengan mempertimbangkan Taiwan mengingat letaknya yang dekat dengan pulau yang memiliki pemerintahan sendiri, yang dianggap China sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Meskipun Washington telah lama mempertahankan kebijakan "ambiguitas strategis" terhadap Taipei, Presiden Joe Biden telah melanggar pendekatan itu, secara eksplisit menyatakan bahwa pasukan AS akan datang ke pertahanan Taiwan jika terjadi serangan China.[IT/r]Ditanya tentang rencana pangkalan baru selama jumpa pers hari Rabu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin berpendapat bahwa kerja sama militer antar negara harus “kondusif bagi perdamaian dan stabilitas regional dan tidak ditargetkan atau merugikan kepentingan pihak ketiga mana pun.”“Pihak AS, karena kepentingan egoisnya, tetap terjebak dalam mentalitas zero-sum dan terus meningkatkan pengerahan militer di Asia-Pasifik,” katanya, seraya menambahkan bahwa “Negara-negara kawasan harus tetap waspada dan menghindari paksaan atau digunakan oleh KITA."Presiden Marcos kemudian memperingatkan tentang lingkungan keamanan yang “kompleks” dan “tidak dapat diprediksi” di kawasan itu, dengan mengatakan dia menyadari “ancaman yang muncul” yang akan membutuhkan “penyesuaian dalam strategi kami” tanpa menjelaskan lebih lanjut.Di bawah EDCA 2014, AS awalnya diizinkan untuk membangun lima pangkalan militer di sekitar Filipina, tetapi pakta tersebut baru-baru ini diperluas ke empat lokasi "strategis" tambahan. Washington sejauh ini telah menghabiskan $82 juta untuk lima fasilitas asli, dan terus bekerja di pangkalan yang pada akhirnya akan menjadi tuan rumah pengerahan pasukan bergilir.