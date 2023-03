Militer China Mengatakan Memperingatkan Kapal Perang AS untuk Meninggalkan Laut China Selatan

IslamTimes - Militer China mengatakan pihaknya memantau dan mengusir kapal perang AS yang secara ilegal memasuki perairan di sekitar Laut China Selatan.

Militer mengatakan pada hari Kamis (23/3) bahwa kapal perusak berpeluru kendali AS, Milius, secara ilegal menyusup ke perairan teritorial China, di sekitar Kepulauan Paracel.“Pasukan teater akan mempertahankan keadaan siaga tinggi setiap saat dan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk secara tegas menjaga kedaulatan dan keamanan nasional serta perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan,” kata Tian Junli, juru bicara Komando Teater Selatan China.Insiden itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan itu dengan meningkatnya aktivitas militer Washington di Asia-Pasifik.Angkatan Laut AS mengatakan pernyataan militer China yang mengatakan pihaknya mengusir kapal perusak AS itu salah."USS Milius sedang melakukan operasi rutin di Laut China Selatan dan tidak diusir. Amerika Serikat akan terus terbang, berlayar, dan beroperasi di mana pun hukum internasional mengizinkan," demikian pernyataan dari Armada ke-7 Angkatan Laut AS."Intrusi" terjadi setelah AS meluncurkan latihan anti-kapal selam dengan Kanada, India, Jepang, dan Korea Selatan pada hari Rabu (22/3).Latihan tersebut, yang dijuluki Sea Dragon 23, akan memuncak dalam lebih dari 270 jam pelatihan dalam penerbangan “mulai dari melacak target yang disimulasikan hingga masalah terakhir dalam melacak kapal selam Angkatan Laut AS,” kata angkatan laut AS.AS juga mengumumkan awal bulan ini bahwa mereka akan mengadakan latihan militer gabungan terbesar dengan Filipina bulan depan.Latihan tersebut akan mencakup, untuk pertama kalinya, latihan tembakan langsung di Laut China Selatan dan simulasi pertahanan pulau kecil Filipina yang berjarak hampir 300 kilometer selatan Taiwan.[IT/r]China telah menyatakan keprihatinan atas pengeboran AS di Asia-Pasifik.Presiden Xi Jinping dan Menteri Luar Negeri yang baru diangkat Qin Gang keduanya menggunakan bahasa yang keras minggu lalu, mengecam AS karena mempertahankan "mentalitas Perang Dingin."Angkatan Laut AS secara teratur mengirim kapal perangnya ke tempat yang dianggap Beijing sebagai perairan teritorialnya, tetapi Washington menyebutnya kebebasan operasi navigasi.Peregangan otot baru oleh AS terjadi setelah Presiden Xi melakukan kunjungan profil tinggi ke Rusia, menandatangani perjanjian dengan mitranya dari Rusia Vladimir Putin untuk membawa hubungan mereka ke dalam "era baru" kerja sama.Pembicaraan itu dimaksudkan untuk memperkuat kemitraan "tanpa batas" yang diumumkan kedua pemimpin Februari lalu.Sebuah pernyataan bersama mengatakan Washington merusak stabilitas global dan NATO menerobos masuk ke kawasan Asia-Pasifik.