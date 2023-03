Serangan Udara AS Menargetkan Pasukan Suriah di Dayr al-Zawr; Tidak Ada Orang Iran yang Terbunuh

US Military occupation in Dier ez-Zor, Syria.jpg

IslamTimes - Militer AS telah melakukan beberapa serangan udara di Suriah timur dalam pelanggaran mencolok lainnya atas kedaulatan Suriah, menewaskan sejumlah pasukan militer Suriah.

Militer AS sebelumnya menuduh bahwa kelompok-kelompok yang berpihak pada Iran melakukan serangan pesawat nirawak di pangkalan yang diduduki AS di timur laut Suriah. Seorang kontraktor AS tewas, seorang lainnya terluka, dan lima tentara AS terluka dalam serangan itu."Atas arahan Presiden [Joe] Biden, saya mengizinkan pasukan Komando Pusat AS untuk melakukan serangan udara presisi malam ini di Suriah timur terhadap fasilitas yang digunakan oleh kelompok yang berafiliasi dengan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran," kata Kepala Pentagon Lloyd Austin dalam pernyataan itu, dikeluarkan Kamis (23/3) malam.Namun, sumber-sumber lokal menunjukkan bahwa sasarannya bukanlah pos militer yang berpihak pada Iran seperti yang diklaim militer AS, melainkan pusat pembangunan pedesaan dan pusat biji-bijian di lingkungan Hrabash, dekat bandara militer Dayr al-Zawr.Sementara itu, tidak ada warga Iran yang tewas dalam aksi agresi tersebut.Sumber militer di Suriah mengatakan kepada Press TV bahwa kelompok perlawanan berhak untuk menanggapi serangan Amerika dan akan mengambil tindakan timbal balik.Sebelumnya pada hari Rabu (22/3), tentara Zionis Israel melancarkan tindakan agresi dengan rudal yang menargetkan Bandara Internasional Aleppo yang menyebabkan kerusakan material.Sejak Maret 2011, ketika Suriah jatuh ke dalam cengkeraman militansi yang didukung asing, pemerintah Suriah mengatakan bahwa rezim Israel dan sekutu Barat dan regionalnya membantu kelompok teroris Takfiri terus mendatangkan malapetaka di negara itu.Pasukan militer Iran memainkan peran penasehat di Suriah atas permintaan Damaskus, tidak seperti pasukan Amerika yang dikerahkan ke negara Arab tanpa persetujuan pemerintah Suriah.Militer AS telah menempatkan pasukan dan peralatan di timur laut Suriah, dengan Pentagon mengklaim bahwa pengerahan itu bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu jatuh ke tangan teroris Daesh.Damaskus, bagaimanapun, menyatakan pengerahan itu dimaksudkan untuk menjarah sumber daya mineral negara yang kaya.Serangan AS dan Zionis Israel memiliki dampak kemanusiaan yang parah bagi rakyat Suriah, yang saat ini sedang menghadapi krisis kemanusiaan, dan hanya akan memperburuk situasi mereka.AS dan sekutu menyebarkan informasi yang salah tentang SuriahPerwakilan tetap Suriah untuk PBB, Bassam Sabbagh, mengatakan bahwa AS, Prancis, Inggris, dan Jerman masih menyebarkan informasi yang salah dan opini publik dunia yang menyesatkan untuk menghindari keterlibatan mereka dalam perang di Suriah dan menerapkan tindakan koersif sepihak untuk penderitaan lebih lanjut rakyat Suriah. .Sabbagh, dalam sebuah pernyataan di sidang Dewan Keamanan PBB tentang isu-isu kemanusiaan dan politik di Suriah, mengatakan bahwa kebijakan kontraproduktif oleh beberapa negara anggota mencegah dewan keamanan menangani secara serius ratusan surat yang ditujukan kepada PBB tentang agresi dan pelanggaran kedaulatan dan kedaulatan Suriah. integritas teritorial.Apalagi, kata dia, Suriah selalu menyerukan perlindungan dan pemajuan HAM jauh dari pertimbangan politik, namun tetap dipolitisasi pihak lain.“Barat terus mempolitisasi pekerjaan kemanusiaan dan pembangunan bersama dengan memaksakan langkah-langkah koersif di Suriah, masalah yang menghambat pengamanan barang-barang yang dibutuhkan untuk mencari dan menyelamatkan korban gempa,” kata Sabbagh.Gempa berkekuatan 7,8 skala richter dan serangkaian gempa susulan melanda Turki tenggara dan Suriah barat laut pada 6 Februari.Karena sanksi AS dan Undang-Undang Caesar, warga Suriah harus menderita akibat yang parah setelah gempa bumi, di tengah kurangnya segala macam bantuan logistik dan kemanusiaan.Ini terjadi pada saat Iran dan negara-negara lain mengatakan komunitas internasional harus fokus pada penghapusan sanksi Barat yang sepihak dan tidak manusiawi untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Suriah secara lebih efektif.[IT/r]