China Kembali Memaksa Kapal Perang AS Keluar dari Laut China Selatan

IslamTimes - Kementerian pertahanan China telah mengumumkan bahwa mereka sekali lagi harus memantau dan mengusir kapal perusak Angkatan Laut AS USS Milius, yang secara ilegal memasuki perairan teritorial China di Kepulauan Paracel di Laut China Selatan.

"Kami dengan tegas menuntut AS untuk segera menghentikan tindakan provokatif seperti itu, jika tidak maka akan menimbulkan konsekuensi serius dari insiden yang tidak terduga," kata seorang juru bicara pada hari Jumat (24/3) dalam sebuah pernyataan dari Kementerian Pertahanan Nasional.Pada hari Kamis (23/3), militer China mengatakan pihaknya memantau dan mengusir kapal perang AS yang secara ilegal memasuki perairan di sekitar Laut China Selatan.Insiden Jumat terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan itu dengan meningkatnya aktivitas militer Washington di Asia-Pasifik.Menyatakan pembenarannya yang sering diulang, Angkatan Laut AS mengklaim kapal perusak berpeluru kendali itu membela hak dan kebebasan navigasinya.“Klaim maritim yang melanggar hukum dan luas di Laut China Selatan menimbulkan ancaman serius terhadap kebebasan laut, termasuk kebebasan navigasi dan penerbangan, perdagangan bebas dan perdagangan tanpa hambatan, dan kebebasan peluang ekonomi untuk negara-negara pesisir Laut China Selatan,” Armada ke-7 Angkatan Laut AS mengatakan dalam sebuah pernyataan email.China telah menyatakan keprihatinan atas latihan perang AS dengan sekutunya di Asia-Pasifik.Presiden Xi Jinping dan Menteri Luar Negeri yang baru diangkat Qin Gang keduanya menggunakan bahasa yang keras minggu lalu, mengecam AS karena memelihara "mentalitas Perang Dingin".Peregangan otot oleh AS terjadi setelah Presiden Xi melakukan kunjungan profil tinggi ke Rusia, menandatangani perjanjian dengan mitranya dari Rusia Vladimir Putin untuk membawa hubungan mereka ke dalam "era baru" kerja sama.Pembicaraan itu dimaksudkan untuk memperkuat kemitraan "tanpa batas" yang diumumkan kedua pemimpin Februari lalu.Sebuah pernyataan bersama mengatakan Washington merusak stabilitas global dan NATO menerobos masuk ke kawasan Asia-Pasifik.[IT/r]