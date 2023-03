AS Jatuhkan Sanksi Baru Iran

US Treasury Department in Washington

IslamTimes - Amerika Serikat telah mengumumkan putaran lain sanksi terhadap Iran, menargetkan dugaan "jaringan pengadaan" drone dan rudal balistik, karena Washington terus menuduh Tehran memasok senjata ke pasukan Rusia di Ukraina.

Setidaknya satu warga Türkiye, seorang anggota NATO, juga terlibat dalam sanksi ekonomi terbaruDepartemen Keuangan AS merinci langkah-langkah baru pada hari Selasa (21/3), menjatuhkan hukuman pada empat bisnis dan tiga orang di Iran dan Turki atas dugaan "keterlibatan mereka dalam pengadaan peralatan" - termasuk "mesin asal Eropa" - yang akan digunakan untuk program senjata Republik Islam. .“Proliferasi [drone] Iran yang terdokumentasi dengan baik dan senjata konvensional untuk proksinya terus merusak keamanan regional dan stabilitas global,” Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan Brian Nelson mengatakan dalam sebuah pernyataan, bersumpah untuk “terus mengekspos jaringan pengadaan asing di yurisdiksi mana pun yang mendukung kompleks industri militer Iran.”Entitas yang ditargetkan termasuk Pusat Riset Teknologi dan Sains Pertahanan yang berbasis di Iran, yang diklaim Departemen Keuangan beroperasi "atas nama" militer Tehran, serta sejumlah perusahaan terkait. Warga Turki Murat Bukey juga dimasukkan dalam daftar hitam sanksi, dituduh memfasilitasi transfer “berbagai barang dengan aplikasi pertahanan” ke Iran, termasuk mesin buatan Eropa yang dapat digunakan di drone dan rudal darat-ke-udara.Bukey ditangkap tahun lalu di Spanyol atas permintaan Washington dan kemudian diekstradisi ke AS atas tuduhan bahwa dia membantu menyelundupkan peralatan asing ke Iran yang melanggar sanksi Amerika. Dia didakwa pada hari Selasa atas dugaan pelanggaran, seperti halnya warga negara Iran Amanallah Paidar, yang juga disebutkan dalam putaran sanksi terakhir.Sementara Amerika Serikat telah berulang kali menuduh Iran memasok drone ke pasukan Rusia yang dikerahkan ke Ukraina, Tehran menegaskan pihaknya hanya mengirim "sejumlah kecil" UAV sebelum pertempuran meletus tahun lalu dan mengatakan sejak itu tidak mengirimkan lebih banyak lagi.Dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Selasa (21/3) untuk menandai Tahun Baru Iran, yang dikenal sebagai Nowruz, Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menyatakan bahwa AS berusaha untuk “mengubah sifat dasar Republik Islam” melalui sanksi dan bentuk campur tangan lainnya, mengecam Washington. untuk "arogansi global dan imperialisme." Juru bicara Kementerian Luar Negeri Nasser Kan'ani kemudian mengatakan AS "mengintensifkan sanksi kejam terhadap bangsa Iran" dalam sebuah posting media sosial, menyebut langkah itu sebagai "tampilan kemunafikan dan permusuhan rezim Amerika."[IT/r]