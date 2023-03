Komite Penasihat Iran di Suriah Memperingatkan setelah Serangan di Pangkalan AS: "Kami Berada di Atas Tangan"

IslamTimes - Komite Penasihat Iran di Suriah memperingatkan AS pada hari Jumat (24/3) bahwa mereka memiliki "keunggulan" dan mampu menanggapi lebih jauh serangan AS di Suriah.

Dalam sebuah pernyataan, komite penasehat menekankan bahwa kehadiran militer Iran di Suriah adalah sah, tidak seperti kehadiran pasukan pendudukan AS di negara Arab tersebut.“Kami memiliki kemampuan untuk menanggapi jika pusat dan pasukan kami di Suriah menjadi sasaran,” kata pernyataan itu, menambahkan bahwa serangan AS pada hari Kamis (23/3) menewaskan tujuh pejuangnya dan melukai tujuh lainnya.Pernyataan itu dirilis tak lama setelah dua pangkalan AS diserang oleh drone dan rudal di Deir Ezzor, sebagai pembalasan atas serangan mematikan di daerah itu pada Kamis pagi.Pejabat AS mengatakan dua serangan serentak diluncurkan terhadap pasukan AS di Suriah pada hari Jumat (24/3). Para pejabat mengatakan, berdasarkan informasi awal, seorang anggota dinas AS terluka dalam serangan roket di pabrik Conoco tetapi dalam kondisi stabil. Pada waktu yang hampir bersamaan, beberapa drone diluncurkan di Green Village, tempat pasukan AS juga berpangkalan.[IT/r]