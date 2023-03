Teroris Daesh Memenggal 15 Pemburu Truffle di Suriah, 40 Hilang

IslamTimes - Sisa-sisa kelompok teroris Wahhabi Daesh [singkatan bahasa Arab untuk "ISIS" / "ISIL"] telah membunuh lebih dari selusin orang yang mencari truffle gurun di provinsi tengah Suriah Hama dengan memotong leher mereka, sementara 40 lainnya masih hilang. -dipanggil Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia [SOHR] mengatakan.

“Setidaknya 15 orang, termasuk tujuh warga sipil dan delapan pejuang lokal pro-pemerintah, dibunuh oleh anggota Daesh yang menggorok leher mereka saat mereka mengumpulkan truffle pada hari Kamis (23/3),” kata Rami Abdel Rahman, kepala pemantau perang yang berbasis di Inggris.Empat puluh lainnya hilang setelah serangan di distrik Salamiyah, yang terletak 33 kilometer [21 mil] tenggara Hama, tambahnya.Antara Februari dan April setiap tahun, ratusan warga Suriah yang miskin, terhuyung-huyung karena perang yang didukung asing selama bertahun-tahun di negara mereka, mencari truffle di Gurun Suriah yang luas, atau Badia. Wilayah ini dikenal sebagai tempat persembunyian teroris Wahhabi dan juga dipenuhi ranjau darat.Sepuluh tewas, hampir dua lusin terluka saat ranjau yang ditanam ISIS mengguncang Suriah tengahPengumpul mempertaruhkan hidup mereka untuk mengumpulkan makanan lezat, meskipun ada peringatan berulang kali tentang ranjau darat dan teroris Daesh.Jamur berharga ini bisa dijual hingga $25 per kilogram [$11 per pon], tergantung ukuran dan kualitasnya.Gurun Suriah dilaporkan terkenal karena menghasilkan beberapa truffle kualitas terbaik di dunia.Menurut Observatorium, Daesh memanfaatkan panen tahunan kelezatan jamur gurun untuk melakukan serangan di lokasi terpencil.Sejak Februari, setidaknya 150 orang – kebanyakan warga sipil – telah terbunuh oleh serangan ISIS yang menargetkan pemburu truffle atau oleh ranjau darat yang ditinggalkan oleh militan ekstremis, kata SOHR.Awal bulan ini, Daesh Takfiri membunuh tiga pemburu truffle dan menculik setidaknya 26 lainnya di Suriah utara.Kembali pada 18 Februari, setidaknya 68 orang yang memetik truffle di gurun provinsi Homs tewas dalam serangan Daesh.Pembantaian itu terjadi setelah serangan udara Zionis "Israel" di ibu kota Suriah yang menewaskan sedikitnya lima orang dan bangunan tempat tinggal yang rusak berat.Pembunuhan Daesh di Hama bertepatan dengan serangan udara AS terhadap pasukan Suriah dan pasukan perlawanan di Deir Ez-Zor yang menyebabkan beberapa orang tewas.Kepala Pentagon Lloyd Austin mengatakan serangan udara AS dilakukan atas arahan Presiden Joe Biden dan menargetkan fasilitas yang digunakan oleh kelompok yang menentang kehadiran pasukan Amerika di Suriah.[IT/r]