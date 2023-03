Warga Yaman Mengadakan Aksi Unjuk Rasa Nasional untuk Memperingati 8 Tahun Perang yang Dipimpin Saudi

IslamTimes - Jutaan orang turun ke jalan-jalan di beberapa kota dan provinsi Yaman untuk memperingati delapan tahun perang brutal yang dipimpin Saudi di negara miskin itu.

Protes massal berlangsung di banyak kota dan provinsi, termasuk ibu kota Sana'a, Sa'ada, dan Ta'izz pada hari Minggu (25/3), dengan para demonstran menuntut diakhirinya agresi militer koalisi pimpinan Saudi dan pengepungan brutal di Yaman.Mereka memegang plakat dan meneriakkan slogan menentang kebijakan AS saat mereka berkumpul di alun-alun utama kota untuk mengecam perang Saudi, berjanji akan melanjutkan perlawanan mereka terhadap agresor.Unjuk rasa terjadi sehari setelah pemimpin gerakan perlawanan Ansarullah Yaman Abdul-Malik al-Houthi meminta warga Yaman untuk melakukan protes massal untuk menandai tahun kedelapan perlawanan.Di Sana'a, sejumlah besar penduduk turun ke jalan dan meneriakkan slogan-slogan untuk mendukung perlawanan negara terhadap agresor, lapor jaringan televisi Yaman al-Masirah.Di Sa'ada, sejumlah besar pengunjuk rasa turun ke jalan untuk memperingati hari perlawanan nasional.Di provinsi lain, termasuk Ta'izz, Hajjah, al-Jawf, Ibb dan al-Bayda, orang-orang berkumpul di alun-alun utama untuk menunjukkan perlawanan berkelanjutan mereka terhadap para agresor.Sementara itu, Mohammed Ali al-Houthi, anggota Dewan Politik Tertinggi Yaman, telah mengirim pesan ke koalisi pimpinan Saudi, mengatakan bahwa jika mereka berniat meninggalkan Yaman, “jalannya terbuka untuk itu.”Al-Houthi mencatat bahwa kemajuan militer dan kesatuan pemerintah adalah salah satu tanda stabilitas Yaman dan perlawanan rakyatnya.Dia juga menekankan bahwa gerakan perlawanan Ansarullah tidak pernah menetapkan kondisi yang mustahil untuk perdamaian, mengatakan “Koalisi ini adalah agresor yang tidak memiliki visi dan rencana nyata untuk perdamaian, dan kami menginginkan perdamaian sejati, bukan pertunjukan atau propaganda.”Pejabat Yaman lebih lanjut mengatakan bahwa setiap orang menyadari bahwa AS adalah penyebab utama agresi terhadap Yaman.Dia juga menekankan bahwa satu-satunya jalan menuju perdamaian adalah dengan mengangkat pengepungan Yaman dan mengusir musuh dari negara tersebut.Arab Saudi, bekerja sama dengan sekutu Arabnya dan dengan dukungan senjata dan logistik dari AS dan negara-negara Barat lainnya, melancarkan perang yang menghancurkan di Yaman pada Maret 2015.Tujuannya adalah untuk menghancurkan Ansarullah yang populer, yang telah menjalankan urusan negara dengan tidak adanya pemerintahan fungsional di Yaman, dan menginstal kembali rezim Abd Rabbuh Mansour Hadi yang bersahabat dengan Riyadh.Sementara koalisi yang dipimpin Saudi gagal mencapai salah satu tujuannya, perang telah menewaskan ratusan ribu orang Yaman dan melahirkan krisis kemanusiaan terburuk di dunia.[IT/r]