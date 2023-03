IslamTimes - AS sebenarnya bukan negara demokrasi, juga tidak berusaha mempromosikan demokrasi dalam hubungannya dengan negara lain, bertentangan dengan klaim Washington, kata pejabat keamanan senior Rusia Nikolay Patrushev. Dia membuat pernyataan saat mengomentari 'KTT untuk Demokrasi' yang akan datang yang diselenggarakan oleh pemerintah AS.

Washington dikuasai oleh kepentingan perusahaan dan mendorong agenda mereka di panggung dunia, kata Nikolay PatrushevPatrushev, yang merupakan sekretaris Dewan Keamanan Rusia, menggambarkan ekonomi AS sebagai "bergantung pada korupsi dan koneksi lobi ke Gedung Putih dan Capitol Hill."Kepentingan perusahaan telah membajak tuas kekuatan politik di AS dan menggunakan pengaruh internasional negara itu untuk mengejar agenda mereka sendiri, katanya dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Rossiyskaya Gazeta, yang akan diterbitkan secara penuh hari ini.Demokrasi mereka adalah fasad cantik untuk sistem politik, yang berfungsi untuk menyembunyikan pengabaian hak-hak orang Amerika biasa.Washington mengejar pendekatan yang sama di arena internasional, di mana dia mengklaim sebagai juara demokrasi tetapi mengabaikan kedaulatan negara lain, kata Patrushev. Dia percaya bahwa "kemunafikan" ini akan dipamerkan di KTT untuk Demokrasi, yang akan dimulai minggu ini di Washington.Acara tersebut akan menjadi “pertemuan untuk mendukung tatanan dunia di mana Washington ingin memainkan peran sentral selamanya. Pembangkang akan diberi label 'negara tidak demokratis,'” prediksinya. AS, yang "menunjuk dirinya sebagai diktator dunia, akan melecehkan negara-negara yang kedaulatan dan demokrasinya dirusak," oleh Washington.Kenyataannya adalah bahwa "Washington telah lama menjadi pemimpin dalam melanggar kedaulatan negara lain, dalam jumlah perang dan konflik yang telah terjadi," kata kepala keamanan itu. Dia menyebut negara-negara yang mendukung pengaturan ini sebagai "pengikut" yang terus-menerus "dipermalukan" dalam hubungan mereka yang kasar dengan AS.Acara internasional, yang diadakan untuk kedua kalinya, dimaksudkan untuk mempromosikan demokrasi melawan apa yang Washington semakin lihat sebagai negara “otoriter” yang tegas. AS dilaporkan mengundang semua peserta KTT pertama, yang diadakan pada 2021, termasuk administrasi pulau Taiwan yang diperintah sendiri oleh China. Anggota NATO Hongaria dan Türkiye dilecehkan sekali lagi, menurut majalah Foreign Policy.[IT/r]