Iran dan Rusia Mendekati Perjanjian Kerja Sama Komprehensif Jangka Panjang.

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amirabdollahian telah mengesampingkan segala upaya untuk mengubah geopolitik di wilayah Kaukasus, mendesak Armenia dan Republik Azerbaijan untuk menemukan solusi politik.

Amirabdollahian membuat pernyataan tersebut dalam konferensi pers bersama dengan timpalannya dari Rusia Sergei Lavrov di Moskow pada hari Rabu (29/3).Diplomat Iran lebih lanjut mengatakan bahwa kedua menteri luar negeri fokus pada perkembangan yang sedang berlangsung di wilayah Kaukasus, mencatat bahwa mereka tidak melihat kelanjutan ketegangan di wilayah tersebut bermanfaat bagi pihak mana pun, termasuk Armenia dan Azerbaijan, tetapi Rusia dan Iran percaya bahwa keamanan akan bermanfaat bagi perdamaian dan stabilitas regional, menambahkan bahwa karena upaya tertentu untuk mengubah geopolitik kawasan dapat memperumit keadaan saat ini lebih dari sebelumnya, mekanisme 3+3 untuk menyelesaikan masalah Kaukasus dan mekanisme lain yang ada harus diterapkan jauh dari resor. untuk menggunakan kekuatan.Putaran pembicaraan berikutnya untuk mengejar mekanisme 3+3 dapat diadakan di Tehran, kata diplomat tinggi itu, mengungkapkan harapan bahwa hasil pertemuan yang akan datang dan upaya lain menghasilkan penyelesaian masalah secara damai.Mengenai hubungan ekonomi dan perdagangan antara Rusia dan Iran, dia menggarisbawahi bahwa pertukaran perdagangan timbal balik meningkat selama satu setengah tahun terakhir dan volume perdagangan bilateral meningkat lebih dari 3,5 kali lipat.Dia juga mencatat bahwa kedua menteri luar negeri membahas aksesi Republik Islam ke Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO), termasuk persetujuan 49 dokumen oleh Parlemen Iran untuk keanggotaan Iran di KTT SCO berikutnya.Mengenai hubungan antara Turki dan Suriah, Amirabdollahian mengatakan bahwa dia membahas masalah tersebut dalam perjalanan terakhirnya ke Ankara serta selama pertemuan hari ini dengan Menlu Lavrov dan bahwa wakil menteri luar negeri Turki, Suriah, Rusia, dan Iran akan mengadakan pertemuan minggu depan untuk mendekati sudut pandang Ankara dan Damaskus.Menanggapi klaim Amerika Serikat tentang bentrokan baru-baru ini di Suriah, menteri luar negeri menyatakan bahwa Amerika selalu melontarkan tuduhan tidak berdasar atas serangan oleh apa yang disebut kelompok, yang mereka klaim, berafiliasi dengan Iran, atau menuduh Republik Islam melakukan serangan drone, tetapi mereka tidak mengajukan dokumen apapun untuk membuktikan tuduhan mereka.Ditanya tentang proposal Presiden China Xi Jinping untuk Ukraina, dia mengatakan bahwa pemerintahan Raisi mengejar kebijakan Asia, jadi Iran mendukung gagasan presiden China tentang perdamaian dan keamanan global, dan Tehran juga menyambut idenya tentang Ukraina. Menlu Iran juga memperingatkan bahwa mempersenjatai Ukraina oleh Barat akan memperumit perang antara Rusia dan Ukraina.Menyinggung tentang pemulihan hubungan antara Riyadh dan Tehran, Amirabdollahian mencatat bahwa dia akan bertemu dengan mitranya dari Saudi dalam waktu dekat, menambahkan bahwa ketidaksepakatan tertentu adalah wajar, tetapi perbedaan tersebut tidak akan menghalangi pemulihan hubungan serta pemulihan kembali. pembukaan kedutaan besar kedua negara.Menteri luar negeri Iran menyatakan harapannya untuk bertemu dengan mitranya dari Rusia di Teheran dalam waktu dekat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama Komprehensif Iran-Rusia jangka panjang.Sementara itu, Lavrov mengatakan bahwa terlepas dari sanksi ilegal AS dan bonekanya, kerja sama perdagangan Rusia dengan Iran meningkat.Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) tidak memiliki alternatif, kata Lavrov, menambahkan bahwa Rusia ingin menghidupkan kembali JCPOA secepat mungkin dan dunia menantikan AS kembali ke komitmennya, dan sanksi terhadap Iran harus dicabut.Dia menggarisbawahi bahwa meskipun ada sanksi ilegal AS terhadap Iran, Rusia memberikan perhatian khusus pada pengembangan hubungan perdagangan dan ekonomi dengan Iran, yang telah meningkat sebesar 22 persen dalam setahun terakhir.Mengacu pada perkembangan perdamaian di Timur Tengah, Lavrov menyatakan bahwa Rusia menyambut baik pemulihan hubungan antara Iran dan Arab Saudi, dan juga mendukung Hormuz Peace Endeavour (HOPE) Iran.Kedua belah pihak bertukar pandangan tentang masalah Suriah dan berbicara tentang penyelesaian masalah Palestina, Kaukasus, Yaman, dan Kaspia, katanya.[IT/r]