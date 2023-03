Laporan: Barbara Leaf AS Sengaja Menghindari untuk Bertemu Kekuatan Kristen Lebanon

IslamTimes - “Akan ada sanksi Amerika-Eropa-Arab yang dikenakan pada mereka yang menghalangi pemilihan presiden baru.” Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Timur Dekat Barbara Leaf mengeluarkan peringatan baru, seperti dilansir harian Lebanon, Al-Akhbar.

Leaf telah bertemu dengan beberapa pejabat Lebanon dalam kunjungannya ke Beirut minggu lalu, surat kabar itu melaporkan pada hari Selasa karena mengungkapkan beberapa rincian tentang pertemuan tersebut.Kecuali untuk ancaman sanksi, pejabat Amerika itu tidak memberikan posisi yang jelas tentang penyelesaian kepresidenan, atau pencalonan calon presiden, karena dia berfokus pada “realitas mengkhawatirkan yang dialami Lebanon sehubungan dengan indikasi bahwa keruntuhan besar sedang membayangi,” menurut ke Al-Akhbar.Ia juga mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap “state of denial” yang dilakukan oleh kelas politik dalam menghadapi krisis, baik kekosongan presiden maupun gejolak ekonomi, terutama terkait reformasi yang dibutuhkan.Harian itu mengutip sumber-sumber yang akrab dengan pertemuan itu mengatakan bahwa pejabat AS itu “menghadiri pertemuan lima arah yang diadakan di Paris atas nama negaranya, tetapi dia tidak merinci terkait nominasi.”Namun, dia mengatakan bahwa negaranya akan berurusan dengan presiden terpilih mana pun, dan mengungkapkan bahwa ada beberapa ketidaksepakatan dengan empat negara lainnya – dalam mendekati krisis di Lebanon – khususnya dengan Arab Saudi.”Selain pesan yang disampaikan Leaf mengenai sanksi, ada pesan “implisit” lainnya, Al-Akhbar menambahkan, mencatat: “Jadwal kunjungannya tidak termasuk pertemuan dengan kekuatan Kristen di Lebanon.”Kalangan politik menganggap langkah sengaja Leaf untuk tidak bertemu dengan pejabat Kristen – termasuk Patriark Maronit Bechara Boutros Al-Rahi – sebagai penghinaan besar dan pengucilan komponen Kristen. Dalam konteks ini, kalangan tersebut menafsirkan keputusan Leaf dalam hal ini sebagai cara untuk meminta pertanggungjawaban kekuatan Kristen atas kekosongan presiden, menurut surat kabar tersebut.“Kekuatan Kristen tampak seolah-olah mereka adalah satu-satunya pihak yang menghalangi pemilihan presiden baru,” Al-Akhbar mengutip kalangan yang bertanya-tanya apakah sanksi yang diisyaratkan Leaf “hanya akan mempengaruhi tokoh-tokoh Kristen.”Lingkaran juga merasa aneh bahwa langkah Leaf tidak memprovokasi salah satu kekuatan Kristen "yang sibuk dengan waktu musim panas."Jumat lalu, Leaf bertemu anggota parlemen Waddah Sadek, Ibrahim Mneimneh, Abdul Rahman Bizri, Bilal Al-Hashimi, dan Fouad Makhzoumi, di Kedutaan Besar AS di Awkar.Para peserta mengatakan bahwa pertemuan tersebut “mencerminkan pengakuan Leaf atas keragaman Sunni dan bahwa Washington tidak menganggap Perdana Menteri Najib Mikati sebagai perwakilan mereka, terutama karena pertemuan tersebut melibatkan para deputi dengan pendekatan yang berbeda,” tambah Al-Akhbar.[IT/r]