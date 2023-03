Presiden Taiwan Memulai Kunjungan Transit ke AS Di Tengah Peringatan China

IslamTimes - Presiden Taiwan Tsai Ing-wen telah tiba di New York dalam perjalanan transit yang sensitif ke Amerika Serikat, karena China telah mengancam untuk "dengan tegas melawan" jika dia bertemu dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kevin McCarthy.

Presiden Taiwan meninggalkan Taipei pada Rabu (29/3) sore untuk perjalanan 10 hari mengunjungi sekutu Amerika Tengah, Belize dan Guatemala, yang juga mencakup dua persinggahan di New York dan Los Angeles. Tsai diperkirakan akan bertemu dengan McCarthy di California, namun belum ada konfirmasi resmi.Hanya beberapa jam sebelum dia dijadwalkan meninggalkan Taipei, Kantor Urusan Taiwan China mengeluarkan peringatan terhadap perjalanan tersebut."Jika dia menghubungi Ketua DPR AS McCarthy, itu akan menjadi provokasi lain yang secara serius melanggar prinsip satu-China, merusak kedaulatan China dan integritas teritorial, serta menghancurkan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan," Zhu Fenglian, juru bicara kantor tersebut mengatakan kepada sebuah berita konferensi.Sebagai tanggapan, tak lama sebelum keberangkatannya pada Rabu, Tsai mengatakan kepada media bahwa pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu tidak akan tunduk pada tekanan eksternal. “Ketika komunitas internasional membutuhkan Taiwan, Taiwan akan berkontribusi. Dan jika Taiwan menemui kesulitan, mitra juga akan mendukung Taiwan,” katanya.Senator Robert Menendez, seorang Demokrat New Jersey dan ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat, mengatakan dia berharap setiap pertemuan tidak resmi dengan pemimpin Taiwan akan mengirimkan pesan bahwa dukungan Amerika untuk Taiwan "kuat dan tegas."China memiliki kedaulatan atas Taiwan. AS tidak mengakui Taiwan sebagai sebuah negara dan secara resmi mendukung kebijakan 'Satu China' tetapi sering melanggar prinsipnya sendiri. Pulau itu telah menjadi masalah teritorial paling sensitif di China dan menjadi rebutan utama dengan Washington.Washington terus memusuhi Beijing dengan berpihak pada pemerintahan separatis Taipei, sering terlibat dalam misi militer di sekitar pulau, dan melayani sebagai pemasok senjata terbesarnya.China telah berulang kali memperingatkan para pejabat AS untuk tidak bertemu dengan Tsai, melihatnya sebagai dukungan terhadap keinginan Taiwan untuk dilihat sebagai pulau berdaulat.Pada Agustus tahun lalu, sebagai tanggapan atas kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taipei, tentara China mengepung pulau utama Taiwan dengan latihan tembak-menembak berhari-hari, memanggil duta besar AS dan menghentikan beberapa impor dari pulau itu untuk menunjukkan kemarahan. menentang kunjungannya.Pengganti Pelosi, McCarthy dari Partai Republik, mengatakan dia ingin mengunjungi Taiwan, tetapi pertemuan dengan Tsai di California telah ditafsirkan oleh para pengamat sebagai upaya untuk menghindari terulangnya kunjungan Pelosi.[IT/r]Pemerintahan Biden telah mencoba mengecilkan kunjungan tersebut, mencatat bahwa Tsai telah mengadakan pertemuan dengan anggota Kongres selama transit sebelumnya. Tsai telah melakukan enam perjalanan ke AS selama masa kepresidenannya, bertemu dengan anggota Kongres dan anggota Diaspora Taiwan.