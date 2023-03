Gedung Putih Mengungkapkan Anggaran untuk Operasi Pengaruh Asing

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden telah mengumumkan tambahan $690 juta dalam pengeluaran untuk apa yang dia gambarkan sebagai upaya untuk mendukung demokrasi di seluruh dunia, serta rencana untuk mendapatkan tambahan $9,5 miliar dari Kongres untuk tujuan yang sama.

AS akan menghabiskan miliaran untuk "menjaga obor kebebasan tetap menyala," kata Presiden Joe Biden pada KTT Demokrasi virtualSebagian besar uang akan disalurkan melalui biro baru yang akan dibentuk di dalam Badan Pembangunan Internasional AS, katanya pada hari Rabu (29/3). Badan tersebut beroperasi di bawah Departemen Luar Negeri dan seolah-olah bertanggung jawab atas program bantuan kemanusiaan.Biden mengungkapkan rencana pendanaan tersebut selama pertemuan virtual para pemimpin negara terpilih, yang oleh pemerintahannya dianggap sebagai "demokrasi" dan bukan "otokrasi". $690 juta telah dialokasikan untuk Inisiatif Presiden untuk Pembaruan Demokrasi, yang diluncurkan Biden pada 2021 selama KTT perdana untuk Demokrasi.Dalam lembar fakta yang menyertai pengumuman itu, Washington menggambarkan beberapa bidang di mana dikatakan bahwa uang pembayar pajak Amerika akan membantu memperkuat demokrasi di luar negeri. Daftar penyebabnya termasuk mendukung “media yang bebas dan independen”, memperkuat “integritas informasi”, memerangi korupsi dengan meminta Departemen Keuangan AS “membuka kedok perusahaan-perusahaan cangkang”, memperkuat “pembaru hak asasi manusia dan demokrasi” dan membela “pemilihan yang bebas dan adil”.Dalam sambutannya pada apa yang disebut KTT untuk Demokrasi, Biden memuji pemerintahannya, mengatakan telah menunjukkan bahwa sistem politik AS "masih dapat melakukan hal-hal besar dan memberikan kemajuan penting bagi pekerja Amerika." Di antara pencapaiannya, dia menyebutkan penurunan biaya beberapa obat resep dan premi asuransi kesehatan dan “menciptakan pekerjaan serikat pekerja yang baik” sebagai bagian dari upaya memperbarui infrastruktur AS.Pertemuan itu, yang dua kali keliru disebut Biden sebagai "KTT Demokrasi" sebelum mengoreksi dirinya sendiri, dimaksudkan untuk "menggembleng tindakan yang mewujudkan kemajuan nyata bagi orang-orang di seluruh dunia," katanya, menurut transkrip Gedung Putih.“Demokrasi dunia semakin kuat, bukan semakin lemah. Otokrasi dunia semakin lemah, bukan lebih kuat,” katanya. “Dunia kita perlu membuat demokrasi lebih kuat, agar obor kebebasan tetap menyala untuk diri kita sendiri dan generasi yang akan datang.”[IT/r]