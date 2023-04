Investigasi Media: Negara Uni Eropa Membunuh Warga Sipil di Irak 

Belanda telah memutuskan untuk mendeklasifikasi data serangan udara di Timur Tengah setelah paparan mediaIslamTimes - Pemerintah Belanda setuju untuk merilis informasi rahasia sebelumnya tentang serangan udaranya di Irak dan Suriah, setelah media mengungkap klaim palsu bahwa tidak ada warga sipil yang tewas dalam serangan tahun 2016 oleh negara Eropa di sebuah bangunan di Mosul, Irak. Penilaian militer AS telah mengidentifikasi target sebagai markas besar teroris.Basis data, yang dirilis pada Kamis (30/3), merinci misi F-16 Belanda antara Oktober 2014 dan Desember 2018, yang merupakan bagian dari Operasi Inherent Resolve, kampanye militer pimpinan AS melawan Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS). Itu mengungkapkan lebih dari 2.200 penyebaran senjata yang berkaitan dengan lebih dari 600 serangan udara. Kementerian Pertahanan Belanda juga berjanji untuk melakukan penyelidikan sendiri atas dugaan pembunuhan warga sipil oleh pasukan koalisi anti-ISIS.Langkah tersebut merupakan reaksi terhadap paparan yang diterbitkan pada hari yang sama oleh penyiar publik Belanda NOS, program urusan terkini Nieuwsuur, dan surat kabar NRC. Ini memberikan bukti bahwa setidaknya tujuh warga sipil, termasuk seorang putri berusia tiga tahun, tewas dalam serangan udara Belanda di sebuah bangunan tempat tinggal di Mosul pada 22 Maret 2016. Serangan itu menghantam sebuah tempat tinggal di luar kampus Universitas Mosul, di mana akademisi dan keluarga mereka ditempatkan.Serangan itu sebelumnya dirinci dalam penilaian tahun 2017 oleh Komando Pusat AS (CENTCOM), yang diperoleh oleh The New York Times dan dirilis pada tahun 2021. CENTCOM mengklaim bahwa bangunan tersebut digunakan oleh militan ISIS sebagai markas militer dan tidak ada warga sipil yang berada di sana tidak diperbolehkan masuk ke dalam gedung.Penelitian media Belanda, yang dilakukan dengan bantuan Airwars, sebuah LSM berbasis di London yang mencatat klaim kerugian sipil dalam serangan udara, menemukan saksi mata yang bertentangan dengan catatan AS.Penghuni gedung mengatakan militan hadir di lingkungan itu karena istri dan anak-anak mereka tinggal di rumah orang-orang yang melarikan diri dari Mosul. Tetapi mereka tidak pernah mendeteksi aktivitas militer apa pun dan yakin AS memiliki setiap kesempatan untuk mengetahui hal ini, mengingat pasukan koalisi terus-menerus menerbangkan drone pengintai ke wilayah tersebut.Pemerintah Belanda menepis tuduhan tidak melaporkan korban sipil, setelah media nasional melaporkan pada 2019 bahwa setidaknya 70 non-pejuang tewas dalam serangan udara 2015 di kota Hawija, Irak. Perdana Menteri Mark Rutte mengacu pada CENTCOM pada saat itu, menyatakan bahwa mereka adalah "penengah dalam kasus seperti itu" dan memiliki "semua pengetahuan dan pengalaman" untuk membuat penilaian secara otoritatif.[IT/r]