Presiden Taiwan di AS, China Gelar Patroli Tempur

IslamTimes - Kementerian pertahanan Taiwan mengumumkan bahwa sembilan pesawat China melintasi garis median Selat Taiwan pada hari Jumat (31/3) melakukan patroli kesiapan tempur.

Ini terjadi beberapa hari setelah Beijing mengancam akan membalas jika Presiden Tsai Ing-wen bertemu dengan Ketua DPR AS Kevin McCarthy.China, yang menganggap Taiwan sebagai wilayahnya sendiri, dibuat marah oleh dukungan AS untuk Taiwan.Tsai tiba di Amerika Serikat pada hari Rabu (29/3), berhenti dalam perjalanan ke Amerika Tengah.Dia diperkirakan akan bertemu McCarthy di Los Angeles dalam perjalanan kembali ke Taipei pada bulan April, dan China pada hari Rabu mengancam pembalasan yang tidak ditentukan jika pertemuan itu dilanjutkan.Kementerian pertahanan Taiwan mengatakan, sembilan pesawat China melintas di titik-titik di utara, tengah, dan selatan garis median selat, yang dulu berfungsi sebagai penyangga tidak resmi antara kedua pihak.Angkatan bersenjata Taiwan menanggapi dengan menggunakan pesawat dan kapalnya sendiri untuk memantau situasi menggunakan prinsip “tidak meningkatkan konflik atau menyebabkan perselisihan,” kata kementerian itu.“Pengerahan pasukan militer komunis sengaja menciptakan ketegangan di Selat Taiwan, tidak hanya merusak perdamaian dan stabilitas, tetapi juga berdampak negatif pada keamanan regional dan pembangunan ekonomi,” katanya dalam sebuah pernyataan.Kementerian mengutuk apa yang disebutnya "tindakan irasional semacam itu".Tidak ada tanggapan segera dari China.Tsai, pada persinggahan pertamanya di AS sejak 2019, mengatakan dalam sebuah acara yang diadakan oleh think tank Hudson Institute di New York pada hari Kamis (30/3) bahwa penyebab meningkatnya ketegangan terletak pada China, menurut kutipan dari komentarnya yang dilaporkan oleh kantornya.“China sengaja meningkatkan ketegangan, tetapi Taiwan selalu merespons dengan hati-hati dan tenang, sehingga dunia dapat melihat bahwa Taiwan adalah pihak yang bertanggung jawab dalam hubungan lintas selat,” ujarnya.[IT/r]