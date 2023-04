AP: Muncul Rincian Kemungkinan Dakwaan terhadap Trump 

IslamTimes - Dakwaan terhadap mantan Presiden AS Donald Trump atas dugaan perannya dalam membayar uang tutup mulut kepada seorang aktris porno mencakup setidaknya satu tuntutan pidana, Associated Press melaporkan pada hari Jumat (31/3), mengutip sumber.

Menurut dua "orang yang mengetahui masalah ini" yang dikutip oleh agensi tersebut, Trump - presiden pertama atau mantan presiden AS yang didakwa - menghadapi beberapa tuduhan pemalsuan catatan bisnis, termasuk pelanggaran kejahatan. Namun, mereka menolak mengungkapkan isi dakwaan yang sebenarnya, yang sejauh ini masih disegel.Sebelumnya, CNN melaporkan bahwa Trump menghadapi lebih dari 30 dakwaan dalam dakwaan, yang secara resmi akan dibuka begitu dia didakwa. Prosedur tersebut diharapkan berlangsung di pengadilan pidana Manhattan pada hari Selasa (4/4).Menurut sumber AP, mantan presiden itu diperkirakan akan melakukan perjalanan ke New York pada hari Senin (3/4) dan menginap di Trump Tower semalaman sebelum dia muncul di hadapan pengadilan. Setelah dakwaan yang direncanakan, dia akan diambil sidik jarinya dan difoto. Belum jelas apakah Trump, yang sebagai mantan presiden dilindungi oleh Dinas Rahasia AS, akan diborgol.Trump didakwa oleh dewan juri pada hari Kamis atas dugaan skema untuk membayar $130.000 kepada Stormy Daniels, seorang aktris film dewasa yang mengaku berselingkuh dengan mantan presiden, melalui pengacaranya saat itu Michael Cohen pada tahun 2016. Skema tersebut dimaksudkan untuk menghentikan Daniels mengumumkan tentang pertemuan seksual, yang disangkal Trump pernah terjadi.Dugaan pembayaran uang tutup mulut, yang tidak ilegal, kemudian diganti oleh Trump kepada Cohen dan dicatat sebagai biaya hukum, menurut penuntutan. Ini berpotensi membuka mantan presiden untuk tuduhan lebih lanjut tentang pemalsuan catatan bisnis, yang bisa menjadi kejahatan di New York.Trump telah membantah melakukan kesalahan, menolak dakwaan tersebut sebagai "penganiayaan politik dan campur tangan pemilu pada tingkat tertinggi dalam sejarah," sambil mengklaim dia "tidak bisa mendapatkan pengadilan yang adil di New York." Mantan presiden itu juga memperingatkan bahwa "perburuan penyihir ini akan menjadi bumerang bagi [Presiden AS] Joe Biden."[IT/r]