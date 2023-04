Media: Iran Peringatkan Pesawat Mata-Mata AS 

IslamTimes - Angkatan Laut Iran mengusir pesawat pengintai Amerika setelah memasuki wilayah udara negara itu pada hari Minggu (2/4), kantor berita IRNA melaporkan. Iran sebelumnya telah menembak jatuh pesawat mata-mata Amerika.

Pesawat pengintai elektronik diusir setelah melanggar wilayah udara Iran, lapor media pemerintahSebuah pesawat pengintai EP-3E AS diidentifikasi oleh angkatan laut Iran di atas Laut Oman pada Minggu (2/4) sore, lapor kantor berita milik negara. Menyusul peringatan dari angkatan laut, pesawat kembali ke wilayah udara internasional, lanjut laporan itu.Mengutip pejabat angkatan laut, kantor berita Tasnim Iran mengatakan bahwa pesawat itu tidak benar-benar memasuki wilayah udara Iran, dan berbalik arah sebelum sempat melakukannya. “Pasukan angkatan laut Iran memberi peringatan kepada pesawat itu dan memblokir masuknya yang tidak sah ke wilayah udara Iran,” demikian bunyi versi badan tersebut.Pada saat penulisan, AS belum mengomentari dugaan insiden tersebut.Lockheed EP-3E adalah varian pengintaian sinyal elektronik dari P-3 Orion dan dirancang untuk berpatroli dengan kecepatan rendah di lepas pantai musuh dan mencegat komunikasi. Pada tahun 2001, sebuah EP-3E yang dioperasikan oleh angkatan laut AS bertabrakan dengan jet pencegat J-8 China di atas Laut China Selatan. Setelah membongkar EP-3E, China akhirnya mengembalikan pesawat dan 24 awaknya ke AS, tetapi hanya setelah menagih Washington untuk biaya pengiriman dan makanan serta penginapan selama 11 hari yang disediakan untuk awak.AS sering menggunakan pesawat berawak dan tak berawak untuk mengawasi Iran. Pada 2019, pasukan pertahanan udara Iran menembak jatuh pesawat pengintai RQ-4 Global Hawk Amerika di atas Selat Hormuz. Teheran mengatakan pesawat itu telah melanggar wilayah udaranya, sementara Washington bersikeras tetap berada di langit internasional.Presiden AS Donald Trump menanggapi penembakan itu dengan memerintahkan serangan rudal pembalasan, sebelum membatalkan serangan karena keengganan untuk menimbulkan korban manusia setelah hilangnya drone tak berawak. Trump malah memberlakukan sanksi terhadap pejabat militer Iran dan mengesahkan serangan dunia maya pada sistem komputer militer Iran, yang menurut Teheran telah digagalkan.[IT/r]