WP: Penyelidikan Trump Mencari Bukti Kemungkinan Obstruksi

IslamTimes - Investigasi terhadap dugaan kesalahan penanganan dokumen rahasia mantan Presiden AS Donald Trump telah menemukan bukti potensi penghalang keadilan, Washington Post melaporkan. Pesan teks dari mantan ajudan Trump berada di bawah pengawasan sebagai bagian dari penyelidikan, klaim sumber anonim.

Investigasi federal yang dipimpin oleh Penasihat Khusus Jack Smith sedang menyelidiki penyimpanan dokumen Trump, termasuk beberapa yang dilindungi oleh undang-undang kerahasiaan, setelah dia meninggalkan jabatannya. The Washington Post melaporkan pada hari Minggu (3/4) bahwa kecurigaan menghalangi berfungsi sebagai "perbedaan utama" dari kasus yang melibatkan penerus Trump, Presiden Joe Biden. Pemimpin AS saat ini juga terungkap tahun lalu memiliki dokumen rahasia, dalam kasusnya yang berasal dari masanya di pemerintahan Barack Obama.Arsip Nasional AS dikatakan terus-menerus mencoba membuat Trump mengembalikan materi yang disengketakan, yang disimpannya di rumahnya di resor pribadi Mar-a-Lago, yang berpuncak pada serangan mendadak FBI Agustus lalu. Smith dilaporkan berfokus pada periode sebelum penggerebekan dan setelah Mei, ketika penasihat hukum Trump menerima panggilan pengadilan yang memerintahkan pengembalian segala sesuatu yang masih hilang pada saat itu.Menurut surat kabar itu, para penyelidik menemukan "bukti signifikan" bahwa selama periode itu, Trump telah mengobrak-abrik kotak berisi file-file tersebut, "tampaknya karena keinginan untuk menyimpan barang-barang tertentu yang dimilikinya." Beberapa informasi yang telah dipelajari penyelidik dilaporkan berasal dari email dan teks yang dikirim oleh Molly Michael, mantan asisten Trump.Trump telah menolak kasus terhadapnya sebagai "perburuan penyihir" yang bermotivasi politik. Juru bicaranya, Steven Cheung, mengklaim kepada Washington Post bahwa orang-orang di kantor Smith "sekarang telah melakukan kesalahan penuntutan dengan membocorkan informasi secara ilegal" dari penyelidikan.Cheung menuduh sumber surat kabar berusaha untuk "merusak proses hukum dan mempersenjatai sistem peradilan untuk memanipulasi opini publik dan melakukan campur tangan pemilu."Trump telah mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2024, tetapi menghadapi beberapa penyelidikan. Dia diharapkan muncul untuk dakwaan di pengadilan New York pada hari Selasa, setelah dewan juri mendakwanya atas dugaan pembayaran uang suap.[IT/r]